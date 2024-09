Schalke 04 lässt ganz Europa staunen! S04 auf einem Niveau mit Liverpool, Man City und Co.

Bis der FC Schalke 04 international auf Top-Klubs wie dem FC Liverpool, Real Madrid und Co. treffen wird, müssen sich die Fans noch lange gedulden. Der Revierklub muss erst mal aus der 2. Bundesliga raus und zu den besten deutschen Teams gehören. Alles noch Zukunftsmusik.

Dennoch sorgt der FC Schalke 04 für großes Staunen in ganz Europa. Da können selbst die Bundesligisten staunen. Der S04 ist nämlich in einem Ranking auf einem Niveau mit den ganz großen europäischen Spitzenvereinen.

Schalke 04 lässt Europa staunen

Worum geht es genau? Viele Fans wird das sicherlich nicht überraschen. Europaweit lag der FC Schalke 04 in der vergangenen Saison auf dem 14. Platz bei der absoluten Zahl der Zuschauer bei Heimspielen in der Veltins-Arena. Der S04 ist der einzige Zweitligist in der Top 16. Die UEFA hat die Zahlen offiziell verkündet.

In dem Ranking geht es vor allem darum, wie hoch die Gesamtzahl der Zuschauer war, nicht der Zuschauerschnitt. Warum ist das relevant? Weil die meisten übrigen Topligen außerhalb Deutschlands 20 Mannschaften haben und damit zwei Heimspiele mehr.

Die Königsblauen schafften es dennoch auf einen beeindruckenden 14. Platz. Die Top-10 verpasste der Revierklub dabei nur knapp. Schalke hatte 1.045.451 Zuschauer und damit eine 99-prozentige Auslastung.

S04 auf einem Niveau mit europäischen Spitzenklubs

Rund 300.000 Zuschauer mehr als der FC Schalke 04 hatte Manchester United. Der englische Top-Klub steht ganz vorne an der Spitze vor Inter Mailand und S04-Revierrivale Borussia Dortmund. Der FC Bayern München rangiert auf Position sechs. Damit ist der S04 deutschlandweit der drittbeste Klub in dem Ranking.

So sieht die gesamte Liste aus:

1. Manchester United (1.397.148, 96% Auslastung)

2. Inter Mailand (1.383.926, 91% Auslastung)

3. BVB (1.382.190, 100% Auslastung)

4. Real Madrid (1.369.162, 84% Auslastung)

5. AC Mailand (1.319.754, 87% Auslastung)

6. Bayern München (1.275.000, 100% Auslastung)

7. AS Rom (1.196.429, 92% Auslastung)

8. West Ham United (1.188.818, 97% Auslastung)

9. Tottenham Hotspur (1.167.725, 98% Auslastung)

10. Arsenal F.C. (1.144.488, 100% Auslastung)

11. Atlético Madrid (1.123.303, 84% Auslastung)

12. Celtic Glasgow (1.117.712, 97% Auslastung)

13. Liverpool F.C. (1.060.362, 91% Auslastung)

14. FC Schalke 04 (1.045.351, 99% Auslastung)

15. Olympique Marseille (1.033.580, 90% Auslastung)

16. Manchester City (1.013.395, 97% Auslastung)

Die Gelsenkirchener werden sich über die Platzierung in der Liste zwar freuen, aber bringen wird sie bis auf großes Staunen in Europa nicht viel. Viel zu gerne würde der Revierklub wieder an einem internationalen Wettbewerb teilnehmen. Doch das wird vermutlich noch einige Jahre dauern. Immerhin: In dieser Saison wird in der Veltins-Arena Champions-League-Fußball gespielt. Hier mehr dazu.