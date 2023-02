FC Schalke 04: Nächster Neuzugang! S04 holt Talent von der Liga-Konkurrenz

In den vergangenen Wochen hat der FC Schalke 04 vermehrt auf ihre Jugendabteilung geschaut. Viele Spieler aus der Knappenschmiede erhielten einen Profivertrag, schafften den Sprung zu den Profis.

Nun haben sich die Verantwortlichen des FC Schalke 04 das nächste verheißungsvolle Talent geangelt. Ab dem kommenden Sommer wird ein Juwel eines Bundesliga-Konkurrenten nach Gelsenkirchen wechseln. Die Rede ist von Zaid Amoussou-Tchibara.

FC Schalke 04 verpflichtet nächstes Talent

Wie der FC Schalke 04 offiziell bestätigt hat, wird mit Zaid Amoussou-Tchibara im Sommer ein Angreifer zu den Königsblauen wechseln. Der 16-Jährige kommt von Bayer Leverkusen und spielt ab Sommer in der S04-U19 von Norbert Elgert. In der aktuellen Saison kommt Amoussou-Tchibara auf acht Einsätze für die U17 der Werkself. In diesen gelangen dem Offensivspieler elf Tore und drei Vorlagen.

„Zaid ist ein Stürmer, der in der Offensive variabel einsetzbar ist. Wir sind stolz darauf, dass er in die Knappenschmiede wechselt und hier ab der kommenden Spielzeit seine nächsten Entwicklungsschritte gehen wird“, wird Matthias Schober, der Direktor der Knappenschmiede, in der Pressemitteilung der Schalker zitiert.

FC Schalke 04 setzt vermehrt auf Jugendarbeit

Der Transfer des Angreifers ist bereits der zweite, den die Schalker für die U19 für die kommende Spielzeit festgemacht haben. Neben dem Leverkusener wird auch Jean Paul Ndiaye aus der Jugend von Hannover 96 ab Sommer das Trikot der Königsblauen tragen.