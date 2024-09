FC Schalke 04: Schon wieder verletzt? S04-Star bereitet Sorgen

Alle Fans des FC Schalke 04 können vorerst aufatmen. Nach dem wichtigen 2:1-Erfolg bei Preußen Münster hat sich der Revierklub etwas Luft im unteren Tabellendrittel der zweiten Bundesliga verschafft.

Überzeugend war der Auftritt unter Interimscoach Jakob Fimpel jedoch keineswegs, über erneute Punktverluste hätte man sich nicht beklagen dürfen. Doch nicht nur das dürfte den Anhängern des FC Schalke 04 Sorgenfalten bereiten. Droht nun ein S04-Star schon wieder auszufallen?

FC Schalke 04: Younes muss angeschlagen runter

Viele Zuschauer rieben sich beim Schalker Spiel in Münster die Augen, als Amin Younes nach nicht einmal einer Stunde das Feld verließ. Der 31-Jährige war bis zu seiner Auswechslung einer der Aktivposten im sonst zähen Spiel des S04 gewesen. Nach Abpfiff klärte Trainer Fimpel auf.

„Amin hatte leider Probleme. Er war aus meiner Sicht noch der agilste Spieler bei uns in der Offensive, aber da hat es Probleme in der Kniekehle gegeben und dann musste er leider ausgewechselt werden“, so Fimpel. Worte, bei denen alle Fans schlucken dürften. Schon zu Saisonbeginn musste der Spielmacher aufgrund von Knieproblemen aussetzen. Ein erneuter Ausfall des ehemaligen deutschen Nationalspielers wäre derzeit wohl nur schwer zu verkraften.

Younes‘ Ausfallzeit offen

Derzeit ist noch nicht bekannt, ob Younes dem FC Schalke 04 noch länger fehlen wird. Die anstehende Länderspielpause nach dem Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin (5. Oktober) könnte dem Spieler jedenfalls gerade recht kommen – so bliebe ihm mehr Zeit, um seine Verletzung auszukurieren.

Als potenzieller Ersatz für Younes würde Christoper Antwi-Adjej bereitstehen, der diese Rolle auch schon in Münster bekleidete. Allerdings war schon dort zu erkennen, dass dem S04 ein Stück Kreativität fehlte.