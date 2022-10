Hoffenheim – Schalke im TV und Stream: Hier siehst du das Pokalspiel des S04 live

Erst vor wenigen Tagen gab es in der Bundesliga das Aufeinandertreffen, jetzt begegnen sich beide Teams wieder. Hoffenheim – Schalke lautet das Duell in der 2. Runde im DFB-Pokal.

Du willst das DFB-Pokal-Spiel Hoffenheim – Schalke im TV und Livestream verfolgen? Wir sagen dir, wo die Partie läuft.

Hoffenheim Schalke im TV und Livestream

Man sieht sich immer zwei Mal in einer Saison. Für Hoffenheim und Schalke wird es neben den zwei Partien in der Bundesliga aber auch drei Duelle gegeneinander geben. Erst am Freitag (14. Oktober) begegneten sich beide Klubs in der Liga, jetzt treffen sie auch im DFB-Pokal aufeinander.

Mit 3:0 setzte sich Hoffenheim deutlich auf Schalke durch. Dieses Mal findet das Spiel in der PreZero Arena in Sinsheim statt. Die TSG geht als Favorit in die Partie, während die Luft für S04-Coach Frank Kramer immer dünner wird. Nicht viele haben damit gerechnet, dass er auch im Pokal auf der Bank sitzen wird.

Alle Fans, die sich darauf gefreut haben, die Begegnung der 2. Runde im Free-TV zu sehen, werden enttäuscht. Hoffenheim – Schalke wird am Dienstag (18. Oktober) ausschließlich von Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Partie kannst du entweder in der Konferenz (Sky Sport Mix) oder in der Einzelfunktion auf Sky Sport 8 schauen. Die Pokal-Übertragung startet um 17.30 Uhr, Anstoß in Sinsheim ist um 20.45 Uhr.

Hoffenheim – Schalke: Highlights der Partie

Wenn du gerade unterwegs bist, kannst du das Spiel auch bei den Sky-Streamingdiensten WOW und SkyGo sehen.

Solltest du kein Abo oder keine Zeit haben, gibt es die Highlights der Partie in der ARD, ZDF oder am nächsten Tag bei Sport1.

Erneut werden die Augen bei Hoffenheim – Schalke auf Frank Kramer gerichtet sein. Ob es dieses Mal endgültig die letzte Partie des Trainers auf der Bank der Königsblauen sein wird?