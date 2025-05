FC Schalke 04: Nächster Deal perfekt! Jetzt geht es Schlag auf Schlag

Erst am Dienstagmorgen (27. Mai) hat der FC Schalke 04 den Wechsel von Linksverteidiger Derry John Murkin zum FC Utrecht bekanntgegeben. Der Brite ist für knapp anderthalb Millionen inklusive Boni zurück in die Eredivisie gewechselt und wird in der kommenden Saison mit Utrecht gar international spielen.

Nur wenige Stunden später stand für Königsblau dann auch der nächste Transfer fest: Durch den dramatischen Relegationssieg von Eintracht Braunschweig wird Ron-Thorben Hoffmann den FC Schalke 04 endgültig verlassen. Dies ist schon im Winter vereinbart worden.

FC Schalke 04: Hoffmann-Abgang besiegelt

Im vergangenen Sommer wurde der Transfer von Hoffmann als Transfer-Coup gefeiert. Ben Manga hat mit dem gebürtigen Rostocker einen der besten Zweitliga-Keeper ablösefrei nach Gelsenkirchen gelotst. Für viele war klar: Das Torwart-Dilemma der letzten Jahre ist nun endlich vorbei, Hoffmann wird die Zukunft im Schalker Tor.

Doch Karel Geraerts entschied sich völlig überraschend gegen Hoffmann und für Justin Heekeren als Nummer eins. Hoffmann musste auf der Bank Platz nehmen und konnte sich dann auch unter Kees van Wonderen nicht ins Tor kämpfen. Im Winter ging es per Leihe zurück nach Braunschweig. Dort wird er auch über den Sommer hinaus bleiben.

Im Leihvertrag hatten beide Klubs eine Kaufpflicht verankert, die bei Klassenerhalt greifen würde. Dies ist nun der Fall. Für knapp 200.000 Euro wechselt Hoffmann fest zur Eintracht nach Braunschweig. Das Kapitel Schalke 04 ist für ihn schneller zu Ende gegangen als gedacht.

Karius die alte und neue Nummer eins?

Und auf Schalke? Da muss man sich einmal mehr darüber Gedanken machen, wie es auf der Torwartposition weitergehen soll. Laut übereinstimmenden Medien möchte der S04 Loris Karius trotz Verletzung unbedingt halten. Der Routinier soll auch in der kommenden Saison das Tor der Knappen hüten. Eine komplette Einigung mit dem 31-Jährigen steht jedoch noch aus.

Dahinter vertraut man wohl weiterhin Heekeren als Nummer zwei. In der abgelaufenen Saison machte er oft keine gute Figur, konnte sich gegen Ende der Spielzeit aber ein wenig stabilisieren. Dazu bezieht er keinen großen Vertrag und möchte unbedingt auf Schalke bleiben.