FC Schalke 04: Fan-Traum endgültig dahin – aus diesem Vorhaben wird nichts

Es sind nur noch wenige Tage, bis das Sommer-Transferfenster schließt. Am 1. September um 18 Uhr endet die Wechselperiode und der FC Schalke 04 darf dann keine Spieler mehr verpflichten. Das gilt aber nicht für Akteure, die vereinslos sind.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde vor allem ein Name mit einem Transfer zum FC Schalke 04 in Verbindung gebracht. Doch aus diesem Vorhaben wird nun endgültig nichts mehr.

FC Schalke 04: Fan-Traum endgültig dahin

Wechselt er zum FC Schalke 04 oder doch nicht? Diese Frage stellten sich viele königsblaue Anhänger über Darko Churlinov. Ein Comeback zu den Gelsenkirchenern war sogar wohl kurz vor dem Abschluss, wie mehrere Medien berichteten, doch dazu wird es jetzt definitiv nicht mehr kommen.

Auch interessant: FC Schalke 04 droht Ouedraogo-Problem! Fehlt der Youngster für eine lange Zeit?

Beim FC Burnley wird nämlich mit einer vollständigen Rückkehr des 23-jährigen Flügelstürmers gerechnet, wie das Portal „Fußballtransfers“ berichtet. Churlinov kämpft sich derzeit nach überstandener Sepsis wieder zurück zu alter Fitness.

Was hat einen Transfer zum S04 verhindert? Im Urlaub in Nordmazedonien musste der Offensivspieler wegen einer Blutvergiftung ins Krankenhaus, wo er dort sogar in Lebensgefahr schwebte. Ein Wechsel kam zu dem Zeitpunkt nicht infrage. Glücklicherweise wurde Churlinov aus dem Krankenhaus entlassen und konnte sich von der Erkrankung erholen.

Kein Churlinov-Wechsel zu S04

Bei den Fans des FC Schalke 04 ist Churlinov sehr beliebt, dennoch wird es nicht zu einem Wechsel kommen. So heißt es, dass er anhand der aktuellen Prognose der Ärzte bei einer Verpflichtung zumindest kurz- bis mittelfristig keine Verstärkung für einen potenziellen neuen Klub wäre.

Bei den Knappen gibt es dagegen einen anderen Flügelstürmer, der noch in der Endphase der Transferperiode wechseln könnte: Wunschspieler Tim Skarke. Mit Union Berlin muss allerdings eine Einigung erzielt werden, um den Leihspieler der vergangenen Saison zurück nach Gelsenkirchen lotsen zu können.

Mehr News für dich:

Dann hätten die Schalker mit Skarke, den beiden Neuzugängen Bryan Lasme und Yusuf Kabadayi und Tobias Mohr gleich vier Spieler für die linke Außenbahn. Auf der anderen Seite gibt es noch Soichiro Kozuki und Kenan Karaman. Ob es noch weitere Transfers gibt, wird sich schon bald zeigen.