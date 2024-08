FC Schalke 04: Transfer wird zum Flop! Jetzt soll es Ben Manga richten

Der FC Schalke 04 war bis dato schon sehr aktiv auf dem Transfer. Sowohl auf der Zugangsseite als auch auf der Abgangsseite hat sich bei Königsblau schon einiges getan. In den letzten Wochen der Transferperiode werden wohl noch einige Transfers dazu, denn so mancher Akteur soll den Pottklub noch verlassen.

Neben den üblichen Streichkandidaten wie Timo Baumgartl, Dominick Drexler und Co. bahnt sich nun jedoch auch eine kleine Transfer-Überraschung an. Laut der „Sport Bild“ soll auch ein bisher fest eingeplanter Spieler den FC Schalke 04 verlassen.

FC Schalke 04: Lasme vor dem Abflug?

Im vergangenen Sommer kam Bryan Lasme von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld nach Gelsenkirchen. Damals wurde er allen voran wegen seiner enormen Dynamik und seines hohen Tempos geholt – man hatte gehofft, dass sich der Offensiv-Akteur noch weiter entwickelt, doch sein erstes Jahr auf Schalke war mehr als enttäuschend.

Zu Beginn der Vorbereitung hieß es noch, dass Lasme für die Saison fest eingeplant war und dass er eine echte Option für die Offensive sei. Doch dieser Gedankengang scheint sich nun geändert zu haben. Laut „Sport Bild“ habe S04-Coach Karel Geraerts Kaderplaner Ben Manga Bescheid gegeben, dass er für den Franzosen einen neuen Verein suchen könne.

Demnach plane Geraerts doch nicht mehr wirklich mit dem schnellen Stürmer. Lasme habe Manga daraufhin erklärt, dass er durchaus bereit wäre, den Verein wieder zu verlassen – allerdings nur in bestimmte Länder. Welche Länder genau er anstrebt, ist jedoch nicht bekannt.

Lasme-Wechsel trotz Muskelverletzung?

Es ist also durchaus möglich, dass Lasme den S04 nach nur einer Saison schon wieder verlässt. Derzeit ist der 25-Jährige noch angeschlagen und nicht einsatzbereit. Seit Beginn der Vorbereitung hat er mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen. Mit Blick auf einen möglichen Transfer ist das keine optimale Ausgangslage.

In Kürze soll Lasme allerdings wieder in das Mannschaftstraining von Königsblau einsteigen. Beim Pokalspiel in Aalen (Samstag, 17. August, 15.30 Uhr) könnte er schon wieder im Kader sein. Aus S04-Sicht erhofft man sich dann, dass er sich für mögliche neue Vereine empfehlen kann.