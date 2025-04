FC Schalke 04: Abgang besiegelt? Klub macht bei Knappen-Star Ernst

Der FC Schalke 04 steht erneut vor einem XXL-Umbruch: Ein neuer Sportvorstand ist mit Frank Baumann bereits da, ein neuer Trainer wird kommen und der Kader brauch große Veränderungen. Dazu gehören auch einige namhafte Abgänge.

Neben Moussa Sylla und Taylan Bulut zählt vor allen Derry John Murkin zu den Spielern, die dem FC Schalke 04 noch eine gewisse Ablöse einbringen können. Ein Abgang des Linksverteidigers scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

FC Schalke 04: Utrecht-Angebot für Murkin

Schon im vergangenen Sommer und im Winter gab es Gerüchte ob eines Wechsels von Murkin. Allen voran Holstein Kiel hatte großes Interesse an dem S04-Akteur. Im Sommer lehnte Schalke ab, im Winter Murkin selbst. Doch nun scheinen sich die Wege tatsächlich zu trennen.

Murkin hat nur noch Vertrag bis 2026, eine Vertragsverlängerung kommt für ihn wohl nicht infrage. Daher wird Königsblau den Engländer abgeben müssen, um noch etwas Geld einstreichen zu können. Das wird Schalke wohl auch tun, die ersten Interessenten haben schon angeklopft.

So soll der FC Utrecht laut „Sky“ gar schon ein offizielles Angebot für den 25-Jährigen abgegeben haben. Dies sei bei Schalke eingegangen und werde derzeit geprüft. Genaue Details zu der Offerte des Eredivisie-Klubs gibt es jedoch noch nicht.

S04 hofft auf Millionen-Ablöse

Murkin zählte in der vergangenen Saison zu den absoluten Leistungsträgern, doch in der aktuellen Saison ist davon nicht mehr allzu viel zu sehen. Im Laufe der Spielzeit hat der 25-Jährige seinen Stammplatz gar an Anton Donkor verloren. Und doch winkt Schalke eine satte Ablöse. Laut übereinstimmenden Medienberichten hofft man intern auf eine siebenstellige Summe.

Im vergangenen Sommer stand eine Ablöse von knapp zweieinhalb Millionen Euro im Raum. Diese Summe wird Königsblau im kommenden Transferfenster wohl kaum bekommen. Die Personalie Murkin dürfte in den kommenden Wochen jedenfalls immer heißer werden.