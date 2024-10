FC Schalke 04: Trainer-Hammer aus dem Nichts! Plötzlich kommt der nächste Weltstar ins Spiel

Auch anderthalb Wochen nach dem Aus von Ex-Trainer Karel Geraerts hat der FC Schalke 04 noch keinen neuen Trainer vorgestellt. Schon bei der Entlassung des Belgiers hieß es, dass U23-Coach Interimscoach Jakob Fimpel für zwei Spiele übernehmen wird. Und doch ist ein neuer Trainer noch nicht in Sicht.

Die Fährte zu Raul soll laut „Bild“ immer kälter werden. Ein Engagement des Spaniers bei seinem Ex-Klub scheint ausgeschlossen. Allerdings kursiert plötzlich der Name einer anderen spanischen Legende rund um den FC Schalke 04.

FC Schalke 04 an Fernando Torres dran?

Kaderplaner Ben Manga hat in den vergangenen Wochen und Monaten schon des Öfteren betont, dass er auf Schalke gerne einen Spielstil wie Atletico Madrid implementieren würde: Hinten knallharte Defensivarbeit, vorne schnell und abgezockt. Da würde sich doch ein Trainer eignen, der schon selbst einmal diesen Fußball in Perfektion gespielt hat.

Die „Bild“ bringt nun Atletico-Legende Fernando Torres ins Gespräch. Der 40-Jährige gehört zu den größten Fußballern seines Landes und weiß wohl wie kaum ein Zweiter, wie der „Atletico-Fußball“ in Perfektion ausgeübt werden kann. Schließlich hat er nicht nur Jahre lang für die Rojiblancos gespielt, sondern ist nun auch schon seit mehreren Jahren Trainer im Nachwuchsbereich des europäischen Top-Klubs.

2021 hat er als Co-Trainer in der U19 angefangen, von 2022 bis 2024 war er Cheftrainer der A-Jugend Atleticos, ehe er ab Juli dieses Jahres die U23 übernahm. Derzeit steht er also bei der Zweitvertretung der Madrilenen an der Seitenlinie. Wie die „Bild“ berichtet, soll es Hinweise darauf gegeben, dass sich intern mit dem Trainer von Atletico beschäftigt wird.

Torres-Gerücht nur ein Traum?

Auf Schalke zucken viele Fans bei diesen Spekulationen wohl zusammen – schließlich würde Torres nicht nur einen riesigen Namen und eine Weltkarriere, sondern auch den benötigten Spielstil mitbringen. Dass Torres tatsächlich auf Schalke landet, ist jedoch höchst unwahrscheinlich. Schließlich trainiert der 40-Jährige erst seit wenigen Wochen seine neue Mannschaft und auch seine Ansprüche dürften mit der zweiten Bundesliga kaum zu vereinen sein.

Nach Raul schwirrt mit Torres also schon der zweite absolute Top-Name rund um das Berger Feld. Spätestens nach dem Spiel gegen Hertha BSC Berlin (Samstag, 05. Oktober, 20.30 Uhr) dürfte etwas mehr Klarheit in die Geschichte kommen. Zu Beginn der Länderspielpause soll der neue Coach vorgestellt werden.