FC Schalke 04: Hammer! Ex-S04-Coach vor Rückkehr nach England?

Beim FC Schalke 04 erlebte er einen bitteren Absturz, jetzt ist eine Rückkehr nach England im Gespräch. Die Rede ist von David Wagner.

Der frühere Trainer des FC Schalke 04 ist bei einem Klub aus England im Gespräch. David Wagner gilt als einer des Kandidaten bei Norwich City.

FC Schalke 04: Ex-Trainer Wagner bei Norwich im Gespräch

2019 übernahm David Wagner den FC Schalke 04. Nach einer starken Hinrunde folgte der bittere Absturz. Nur ein einziger Sieg gelang S04 in der Rückrunde 2019/2020 unter Wagner. Von Platz fünf fiel auf Rang zwölf zurück. Der Anfang vom Ende.

Nach nur zwei Spielen (0:8 gegen Bayern München und 1:3 gegen Werder Bremen) musste Wagner in der folgenden Saison seinen Platz bei Schalke räumen. Trotz zahlreicher Trainerwechsel waren die Königsblauen nicht mehr zu retten. Es folgte der bittere Gang in die 2. Bundesliga.

Während Schalke sich zurück in die Bundesliga kämpfte, heuerte Wagner in der Schweiz an. Lange konnte er sich dort bei den Young Boys Bern aber nicht halten. Nach dem 25. Spieltag war Anfang März schon wieder Schluss. Seitdem ist Wagner nun schon vereinslos.

Jetzt könnte der 51-Jährige aber auf die Trainerbank zurückkehren. Wagner ist bei Norwich City im Gespräch. Laut dem englischen Journalisten Nick Mashiter gilt der Ex-S04-Coach als ernsthafter Kandidat bei den Canaries. Dort musste Trainer Dean Smith kurz nach Weihnachten seinen Platz an der Seitenlinie räumen.

Wagner vor Rückkehr nach England?

In Englands zweiter Liga begann Wagners Trainerkarriere so richtig – und das mit großem Erfolg. Huddersfield Town führte der Trauzeuge von Star-Trainer Jürgen Klopp 2017 erfolgreich in die Premier League, schaffte im ersten Jahr sogar den Klassenerhalt und musste 2019 nach dreieinhalb Jahren schließlich gehen.

Nun könnte Wagner in die englische Championship zurückkehren. Norwich machte bereits gute Erfahrung mit deutschen Trainer. Daniel Farke, aktuell Coach bei Borussia Mönchengladbach, schaffte mit den Canaries zwei Mal den Aufstieg in die Premier League.