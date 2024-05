FC Schalke 04: Fans aufgepasst! S04 verkündet wichtige Ticket-Änderung

Wenn die neue Zweitliga-Saison in einigen Monaten beginnt, wird es beim FC Schalke 04 einige Änderungen geben. Neben einer rundum erneuerten Mannschaft passt der Revierklub die Ticketpreise für Heimspiele in der Veltins-Arena an.

Dabei wird es auch einige Preiserhöhungen geben – jedoch nicht für alle Fans des FC Schalke 04. Außerdem gibt es auch eine Neuerung bei den Karten und eine wichtige Änderung in der Kaufabwicklung.

FC Schalke 04 verkündet Preiserhöhung

Wie der FC Schalke 04 bekannt gegeben hat, steigen in einigen Blöcken die Preise um mehrere Euro. Das betrifft die Blöcke P, Q, D1, D2 und C1 auf der Haupt- und Gegengerade. Für die zentralen Blöcke, wo die vermeintlich besten Plätze in der Veltins-Arena sind, wurde die neue Ticketkategorie 0 eingeführt. Die Plätze waren zuvor der Kategorie 1 zugeordnet.

Wer in Zukunft Tageskarten erwerben möchte, muss zwei Euro mehr zahlen. So werden die Stehplätze in der Nordkurve und im Gästebereich ab sofort 17,50 Euro kosten. Zuvor lag der Preis bei 15,50 Euro. Aber auch die Sitzplatzkarten werden teurer.

Kategorie 0: 66 Euro (neu)

Kategorie 1: 58 Euro (zuvor 52 Euro)

Kategorie 2: 46 Euro (zuvor 41,50 Euro)

Kategorie 3: 35 Euro (zuvor 31 Euro)

Kategorie 4: 29 Euro (zuvor 26 Euro)

Dauerkarten-Preise bleiben unverändert

Keine Preiserhöhungen wird es für die Kinder- und Jugendtickets geben, das teilte der FC Schalke 04 in der Mitteilung mit. Denn diese sollen „gerade jungen Schalkern den Zugang zum Verein und seinen Heimspielen ermöglichen“.

Auch die 40.000 Dauerkarten-Besitzer brauchen sich vorerst keine Sorgen für die Saison 2024/25 zu machen. Allerdings wird es eine Preisanpassung ab der Saison 2025/26 geben. Gegen Jahresende wird der S04 dann weitere Informationen dazu weitergeben.

Eine wichtige Änderung gibt es bei der Kaufabwicklung. So können ab der kommenden Saison für die Nordkurve nur noch zwei Tickets pro Mitglied erworben werden. Vorher konnten die Anhänger vier Karten kaufen. Der Verein will damit erreichen, dass mehr Fans die Möglichkeit bekommen, die begehrten Stehplätze zu bekommen. Bei den anderen Blöcken bleibt es allerdings unverändert. Da können weiterhin vier Karten pro Spiel gekauft werden.