FC Schalke 04: Alarm in der Vorbereitung! Diese Probleme muss Reis ganz schnell in Griff bekommen

Noch bis Mittwoch (11. Januar) ist der FC Schalke 04 in Belek im Trainingslager. Cheftrainer Thomas Reis will seine Mannschaft optimal auf den Pflichtspielauftakt in der Bundesliga vorbereiten. Der Klassenerhalt soll gelingen.

Doch schon in der Vorbereitung gibt es große Sorgen bei den Fans. Damit der FC Schalke 04 die Klasse halten und der Abstieg verhindert werden kann, muss Reis einige Probleme schnell in den Griff bekommen.

FC Schalke 04: Alarm in der Vorbereitung!

2:2 gegen Rapid Wien, 3:4 gegen Hajduk Split, 2:2 gegen VfL Osnabrück und 2:2 gegen den FC Zürich: Zehn Gegentore in vier Testspielen. Aber immerhin auch neun Tore erzielt. So lautet die Bilanz des FC Schalke 04 in der bisherigen Vorbereitung. Zwei Testspiele gegen den 1. FC Nürnberg (10. Januar) und Werder Bremen (14. Januar) stehen noch an.

Für die beiden Partien hat Cheftrainer Thomas Reis dann die Möglichkeit, die bisherigen Probleme, die in den Testspielen deutlich sichtbar waren, anzugehen. Angefangen in der Defensive. Die Königsblauen kassierten zu viele Treffer. Unabhängig von der Aufstellung ist das alarmierend. Auch wenn Marcin Kaminski wieder zurück ist und Sepp van den Berg einem Comeback immer näher kommt, muss Reis die Defensive wieder stabilisieren.

In den bisherigen Partien zeigte sich die Abwehr als große Schwäche: Viele Fehler, viele Unkonzentriertheiten und schlechtes Stellungsspiel der Spieler. Vor allem bei Standards war die S04-Verteidigung zu nachlässig. Mit Jere Uronen haben die Königsblauen jetzt einen neuen Verteidiger geholt. Ob die Verpflichtung einschlägt, zeigt sich wohl in den restlichen Testspielen und in den Pflichtspielen.

Schalke-Offensive trifft, vergibt aber auch viel

Die Offensive macht es aber auch nicht besser. Zwar konnte der FC Schalke 04 neun Tore in den vier Spielen erzielen, die Chancenverwertung war aber alles andere als gut. Vor allem gegen den FC Zürich vergaben die S04-Stürmer zahlreiche gute Möglichkeiten – sogar Hundertprozentige waren dabei.

Cheftrainer Thomas Reis muss einige Probleme beheben, damit der FC Schalke 04 den Klassenerhalt schafft. Foto: IMAGO / Nordphoto

Was Hoffnung macht: Soichiro Kozuki. Der Japaner, der mit einem Profivertrag ausgestattet wurde, traf in allen vier Testspielen! Der Youngster stahl Simon Terodde, Kenan Karaman und dem mittlerweile verletzten Sebastian Polter die Show und könnte im Kampf um den Klassenerhalt zum Trumpf werden.

Ob Schalke diese Probleme in den Griff bekommt, zeigt sich wohl beim Testspiel gegen Nürnberg und bei der Generalprobe am Samstag gegen Werder Bremen.