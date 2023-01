FC Schalke 04 kämpft mit Ladehemmung! Reis macht deutliche Ansage – „Ganz, ganz wichtig“

Nach der Auftaktpleite gegen Eintracht Frankfurt tritt der FC Schalke 04 am Dienstag (24. Januar) in der heimischen Veltins-Arena auf RB Leipzig. Dabei muss S04 unbedingt ein großes Problem in den Griff bekommen.

Gegen Eintracht Frankfurt zeigte der FC Schalke 04 eine ansehnliche Leistung, doch die mangelnde Chancenverwertung trieb Trainer Thomas Reis zur Weißglut. Jetzt macht er eine deutliche Ansage.

FC Schalke 04: So sollen wieder Tore gelingen

19 Torschüsse haben die Königsblauen gegen Eintracht Frankfurt abgefeuert. Ein Tor ist dabei allerdings nicht rausgesprungen. „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass mir noch so ein bisschen die hundertprozentige Galligkeit fehlt, um einfach Tore schießen zu wollen“, kritisiert Reis

„Wir haben gute Einschussmöglichkeiten gehabt, jetzt musst du daran weiterarbeiten. Du darfst aber auch nicht verkrampfen, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist immer so ein bisschen die Krux. Du willst, aber gleichzeitig darfst du auch nicht verkrampfen. Wir können nur sagen, dass wir immer wieder dran arbeiten und Torabschlüsse im Training simulieren“, so Reis. Im Anschluss ergänzte er: „Es muss einfach der Knoten platzen, dass du mal ein Tor schießt, dann können auch weitere folgen“.

FC Schalke 04: Frey ein Startelfkandidat?

Anschließend entgegnete er, dass Neuzugang Michael Frey ein Kandidat für die Startelf gegen den amtierenden Pokalsieger sein kann. „Es würde sicher nicht schaden, einen Spieler reinzuwerfen, der nicht den Balast aus den zurückliegenden Spielen mit sich trägt“, so Reis.

Mehr News:

Die nächste Chance, die Torausbeute und somit auch die Lage in der Bundesliga zu verändern, haben die Königsblauen am Dienstag (24. Januar) in der Veltins-Arena. Mit einem Sieg könnte der S04 den Abstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz zumindest zeitweise auf drei Punkte verkürzen. Läuft es ganz mies für das Team von Trainer Thomas Reis, steigt der Abstand auf das rettende Ufer nach diesem Spieltag schon auf neun Punkten an.