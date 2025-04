Schalke 04: Sylla macht es offiziell! S04-Stürmer trifft Entscheidung

Wird es bei nur einer Saison beim FC Schalke 04 bleiben? So sieht es jedenfalls aktuell aus. Moussa Sylla macht sich mit jedem Tor immer begehrter, was für die S04-Verantwortlichen in erster Linie extrem wichtig ist. Schließlich erhoffen sich die Bosse dadurch eine Millionensumme im Sommer.

Ein Verbleib ist dagegen eher sehr unwahrscheinlich. Der Stürmer wird den FC Schalke 04 womöglich verlassen, auch wenn er einen Vertrag bis 2028 hat. Für einen Wechsel ist Sylla jetzt einen drastischen Schritt gegangen und hat dies auch offiziell verkündet.

FC Schalke 04: Sylla geht drastischen Schritt

Wie sehr der FC Schalke 04 ihn in von Anfang Februar bis Ende März vermisst hat, zeigte sich oft in der Offensive: Es fehlte ein Moussa Sylla im Sturm. Der Top-Torjäger erzielte vor seiner Verletzung 13 Tore. Seit er wieder da ist, machte er zwei extrem wichtige Treffer: den 3:3-Ausgleich in Fürth und das 2:2 gegen den Hamburger SV am vergangenen Wochenende.

Vier Spiele hat er noch, um weitere Tore zu erzielen und weiter auf sich aufmerksam zu machen. Schon jetzt dürften ihn viele Klubs beobachten, was S04 freuen wird. Denn je mehr Interessenten es gibt, desto höher könnte die Ablöse für ihn ausfallen. Die Königsblauen erhoffen sich eine Summe im zweistelligen Millionenbereich. Kommen vielleicht mehr als zehn Millionen Euro für den klammen Revierklub raus? Das ist die große Hoffnung.

Ein Zeichen, das für einen Wechsel sprechen könnte, ist jetzt der Beraterwechsel des Stürmers. Sylla hat auf Instagram verkündet, dass er die Berateragentur gewechselt hat.

Beraterwechsel bei Sylla

Bis zuletzt wurde der Angreifer des FC Schalke 04 von Rafaela Pimenta vertreten, die unter anderem Superstars wie Erling Haaland oder Matthijs de Ligt betreut. Nun hat Sylla sich für die Pariser Agentur „Horizon“ entschieden. Eine Agentur mit vielen Spielern aus Frankreich, die vor allem in der ersten Liga spielen.

Zieht es Sylla vielleicht zurück nach Frankreich? In seiner Karriere spielte er dort unter anderem für SM Caen und Pau FC sowie für AS Monaco. Welche Teams Interesse an einer Verpflichtung von Sylla haben, ist bislang noch unbekannt. Doch so wie der Stürmer derzeit für den FC Schalke trifft, wird es kein Problem für den Revierklub sein, ihn für viele Millionen Euro zu verkaufen.