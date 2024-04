FC Schalke 04: Sensations-Comeback? S04-Star arbeitet an irrer Rückholaktion

Immer wieder kommen Gerüchte über mögliche Comebacks von Ex-Spielern des FC Schalke 04 auf. Ein Name, der in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit Königsblau in Verbindung gebracht wurde, ist Max Meyer.

Die Fronten zwischen dem FC Schalke 04 und Meyer waren nach dessen Abgang verhärtet. Der Mittelfeldakteur hatte den Verein 2018 nach langen Vertragsverhandlungen ablösefrei verlassen. Kehrt er schon bald wieder an das Berger Feld zurück? Ein ehemaliger Mannschaftskollege lässt nun aufhorchen.

FC Schalke 04: Müller arbeitet an Meyer-Rückkehr

Die Personalie Meyer sorgte in den letzten Jahren immer wieder für große Diskussionen. Der 28-Jährige hatte damals lange auf ein neues Vertragsangebot gewartet, doch der Verein kam erst mit einem XXL-Vertrag auf ihn zu, als er sich schon fast mit einem Wechsel abgefunden hatte. Nach seinem Abgang sorgte sein Vater noch mit einem Video, in dem er den Jugendklub seines Sohnes verhöhnte, für Aufsehen.

Lange Zeit galt eine Rückkehr von Meyer zu Schalke als nahezu ausgeschlossen. Die Vorgeschichte und die sportliche Entwicklung des Pottklubs spielten dabei eine große Rolle. Doch nun bringt ausgerechnet ein aktueller Schalke-Profi ein Comeback ins Spiel.

Stammkeeper Marius Müller spielte mit Meyer ein Jahr lang beim FC Luzern zusammen. Die beiden sollen seither gute Freunde sein und noch immer in engen Kontakt stehen. In einem „Bild“-Interview spricht er nun über eine mögliche Rückkehr seines Kumpels zu Königsblau.

„Bin drauf und dran, ihn für uns zu begeistern“

„Das sind Dinge, die können weder er noch ich entscheiden. Ich wäre dankbar, weil er in meinen Augen ein sehr guter Spieler ist, der den Unterschied machen kann. Ich bin als Freund natürlich drauf und dran, ihn für uns zu begeistern. Obwohl er mich ja ursprünglich für Schalke begeistert hatte“, so der S04-Star gegenüber „Bild“. Meyers Vertrag in Luzern läuft am Ende der Saison aus. Daher wäre das Ex-Schalker, der von 2009 bis 2018 bei Königsblau spielte, für den Nulltarif zu haben.

„Ich würde mich freuen, neben ihm in der Kabine sitzen zu dürfen. Deswegen werde ich vielleicht noch ein-, zweimal öfter anrufen, als ich es ohnehin schon mache (lacht)“, ergänzte Müller. Dennoch scheint eine Rückkehr von Meyer nicht allzu realistisch – es wäre jedoch ein Sensations-Comeback.