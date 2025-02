Schalke: Nach Transferschluss – jetzt muss die wichtigste Frage geklärt werden

In den vergangenen vier Wochen haben S04-Sportdirektor Youri Mulder und Kaderplaner Ben Manga an so einigen Transfers gearbeitet. Drei Neuzugänge sind gekommen, fünf Spieler haben den Verein per Leihe verlassen. Der Kader für die Rückrunde ist komplett, doch Schalke bahnt sich die nächste ganz wichtige Entscheidung an.

Denn mit Blick auf den kommenden Wochen bis zum Sommer erwarten den FC Schalke 04 einmal mehr wichtige Monate. Wie entwickelt sich die Mannschaft und der Verein sportlich? Wie sehen die Finanzen aus? Und welche Vorgriffe möchte man für den Sommer tätigen? Für all diese Fragen wird eine Person verantwortlich sein, die noch gar nicht im Amt ist.

Schalke: Neuer Sportvorstand im Anflug?

Seit Peter Knäbel sein Amt als Sportvorstand zum Ende des Jahres 2023 niedergelegt hat, hat sich bei S04 einiges getan. Vor allem gab es in dieser Zeit keinen Sportvorstand mehr. Das soll und wird sich alsbald wieder ändern. Denn eine Taskforce rund um Aufsichtsratschef Axel Hefer sucht intensiv nach einem neuen starken Mann bei Königsblau.

Er soll gemeinsam mit Kaderplaner und „Perlentaucher“ Manga das sportliche Schalke der Zukunft aufbauen. Dabei dürfte die Zusammenarbeit der beiden Verantwortlichen eines der Hauptkriterien sein. In der Vergangenheit kursierten bereits etliche Namen rund um das Berger Feld.

++ FC Schalke 04: Mulder kündigt Hammer-Deal an – „Sind schon sehr weit“ ++

Fakt ist: Wer auch immer der neue Sportvorstand des S04 wird, er hat eine Mammutaufgabe vor sich. Der Klub hat sich in den letzten Monaten etwas stabilisieren können, doch die Not nach finanziellem und sportlichem Erfolg ist weiterhin groß.

Sommerplanung steht vor der Tür

Aus Sicht der Verantwortlichen bei S04 rennt die Zeit nun mehr und mehr. Denn zwar wird Mulder noch bis zum Ende der Saison interimsmäßig den Posten weiterführen, doch gerade mit Blick auf den Transfersommer wäre ein schnelles Ende der Suche von Vorteil. Das Winter-Transferfenster ist nun geschlossen und für die sportlichen Ambitionen des Pottklubs in der kommenden Saison wird die Wechselperiode im Sommer von enormer Bedeutung.

Weitere News:

Einen XXL-Umbruch soll es nicht erneut geben, doch der Kader muss an vielen Stellen angepasst werden. Um Transfer-Coups oder ablösefreie Spieler frühzeitig an Land ziehen zu und strategisch wichtige Entscheidungen treffen zu können, bedarf es einer intensiven Planung. Einen neuen starken Mann für den Sport zu finden, dürfte und müsste also der nächste Punkt auf der Agenda der Königsblauen sein.