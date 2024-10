FC Schalke 04: Seguin haut auf den Tisch – „Zu billig“

Spätestens nach der jüngsten Niederlage gegen die SpVgg Greuther Fürth dürften beim FC Schalke 04 auch die letzten Alarmglocken angegangen sein. Das 3:4 liest sich auf dem Papier wie ein knappes Ergebnis – auf dem Rasen war davon allerdings wenig zu sehen.

Denn Königsblau agierte einmal mehr harmlos, zeigte vor allem in der Defensive eklatante Schwächen. Am Ende stellten die Fans des FC Schalke 04 sogar den Support ein – der vorläufige Saisontiefpunkt. Nach dem Spiel haute S04-Spieler Paul Seguin auf den Tisch!

FC Schalke 04: Seguin erbost über S04-Niederlage gegen Fürth

Nach Spielabpfiff ließ Mittelfeldspieler Paul Seguin am „Sky“-Mikrofon seinen Frust freien Lauf: „Das Wichtigste ist einfach, wie wir die Gegentore kriegen, das ist einfach zu billig. Das geht halt so nicht“, so Seguin, der sich das Spiel gegen seinen Ex-Verein mit Sicherheit anders vorgestellt hat.

Der 29-Jährige knüpft sich vor allem die defensive Leistung seiner Mannschaft vor, insbesondere über das 0:1 ärgert sich Seguin: „Auch wenn ich da das Tor jetzt sehe: Wir verteidigen einfach nicht gut genug und dann kannst du offensiv so gut sein wie du willst, wenn’s hinten einfach nicht passt, dann gibt’s immer ein scheiß Gefühl“, resümiert der Schalker Vize-Kapitän.

Schalke muss punkten

Die Schalker Defensive ist und bleibt also weiter das Kernproblem. Nach zehn Ligaspielen hat man bereits 24 Gegentore auf dem Konto. Nur Schlusslicht Regensburg (30) kann diesen Wert überbieten. Immerhin: Auf der anderen Seite hat man selbst schon 19 eigene Treffer erzählt – und damit mehr als Tabellenführer Düsseldorf.

Kaufen kann man sich auf Schalke davon nichts. Der Mannschaft von Kees van Wonderen sollte schleunigst daran gelegen sein, wieder zurück auf die richtige Spur zu finden. In den kommenden Ligaspielen gegen Ulm und Regensburg müssen also Siege her – da ist das DFB-Pokal-Spiel in Augsburg schon fast ein Bonusspiel.