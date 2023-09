FC Schalke 04: Ex-Star musste nach S04-Abgang lange darauf warten – jetzt ist er im siebten Himmel

Beim FC Schalke 04 gab es in der vergangenen Wechsel-Periode zahlreiche Abgänge. Einige wurden bei ihrem neuen Klub glücklich und bekommen seitdem viel Spielzeit. Bei einigen anderen Spielern sieht es dagegen nicht so rosig aus.

Wie beispielsweise bei Rodrigo Zalazar. Die Fans des FC Schalke 04 feierten den Uruguayer, er war sogar ihr Liebling. Schließlich hat er S04 zum Aufstieg geschossen. Doch dann folgte sein bitterer Abgang. Anfangs hatte es der Mittelfeldspieler bei seinem neuen Klub nicht leicht. Doch jetzt kann er endlich wieder lächeln.

FC Schalke 04: Ex-Star musste nach Abgang lange darauf warten

Fast hätte man behaupten können, dass der Abgang vom FC Schalke 04 ein großer Fehler für Rodrigo Zalazar gewesen sei. Beim SC Braga saß der Uruguayer zu Beginn der Saison ausschließlich auf der Bank, bekam immer kurz vor dem Ende des Spiels einige Minuten. Für einen technisch so starken Spieler wie Zalazar ist das zu wenig.

Doch nach und nach wurden die Spielzeiten mehr und Zalazar hatte dann die Möglichkeit, sich zu zeigen. Wie wichtig er sein kann, zeigte er erstmals vergangene Woche in der Champions League. Gegen den SSC Neapel lag Braga mit 0:1 hinten, Zalazar kam in der 67. Minute rein und belebte das Spiel der Portugiesen. Die starke Leistung krönte er in der 84. Minute mit einer tollen Vorlage zum 1:1. Letztlich verlor Braga aber durch einen Gegentreffer zwei Minuten vor dem Ende.

Braga-Coach Artur Joge scheint wohl jetzt das Potenzial des Uruguayers erkannt zu haben und ließ ihn am Sonntag (24. September) erst zum zweiten Mal in einem Liga-Spiel von Beginn an ran. Gegen Boavista Porto glänzte Zalazar dann aber so richtig.

Zalazar wird zum „Man of the Match“

Wie die Fans des FC Schalke 04 Zalazar in Erinnerung haben, so überragte er auch dann für Braga. Er bereitete viele Angriffe vor, zeigte seine technischen Stärken und ließ mit einer Szene die Fans komplett ausflippen. In der 37. Minute spielte er einen traumhaften Ball in den Strafraum auf Teamkollege Pizza, der wiederum den 2:1-Führungstreffer von Banza assistierte.

Am Ende gewinnt Braga das Spiel souverän mit 4:1. Für Zalazar war die Partie in der 76. Minute zu Ende, aber am Ende durfte er sich über eine ganz besondere Auszeichnung freuen. Er wurde erstmals seit seiner Ankunft in Portugal zum „Man of the Match“ gewählt.

Die Braga-Fans sind glücklich. Aber auch Zalazar wird erleichtert sein. Nach Anlaufschwierigkeiten ist er endlich in Portugal angekommen.