Ex-Schalke-Star Rodrigo Zalazar verkündet die freudige Nachricht

In den vergangenen Wochen und Monaten bestimmte Ex-Schalke-Spieler Rodrigo Zalazar die Schlagzeilen. Der Offensivspieler sollte seinen Klub Sporting Braga eigentlich in der Winter-Transferperiode verlassen, doch der Hammer-Wechsel platzte auf den Zielgeraden.

Deshalb ist der ehemalige Profi des FC Schalke 04 in Portugal geblieben. Zuletzt ist es etwas ruhig um ihn geworden, doch jetzt verkündet der Bruder von S04-Juwel Mauro Zalazar tolle Nachrichten.

FC Schalke 04: Ex-Profi Zalazar wird wieder Papa

Wenn es auf dem Platz nicht läuft, dann wenigstens abseits des Rasens: So ist es jedenfalls aktuell bei Ex-Schalke-Star Rodrigo Zalazar der Fall. Mehrere Wochen fehlte er Sporting Braga aufgrund einer Verletzung, ist jetzt immerhin wieder ins Training eingestiegen. Neben dieser guten Nachricht, gibt es noch eine andere Verkündung, die Zalazar überglücklich macht.

Der Uruguayer wird nämlich zum zweiten Mal Vater. Das hat Zalazar auf Instagram verkündet. „Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass wir ein weiteres Baby bekommen werden“, schreibt der Offensivstar. 2023 hatten Zalazar und seine Freundin Emily ihren ersten Sohn Thiago bekommen. Der bekommt bald einen kleinen Bruder.

„Unser Haus wird mit noch mehr Liebe gefüllt sein“, freut sich der ehemalige Schalker. Unter dem Post gratulieren nicht nur zahlreiche S04-Fans, sondern auch der offizielle Instagram-Account seines Ex-Klubs. „Glückwunsch“, schreibt der Revierklub. Der Aufstiegsheld zählt nämlich noch immer zu den ehemaligen Spielern, die der Verein und auch die Fans weiterhin beobachten.

Transfer platzte

Aber auch aus einem anderen Grund schaut der FC Schalke 04 ganz genau auf Zalazar. Es geht nämlich um seine Zukunft. Als der uruguayische Nationalspieler den S04 damals verlassen hatte, verhandelte der deutsche Traditionsklub eine Weiterverkaufsbeteiligung, sollte Zalazar eines Tages Braga für viel Geld verlassen.

Dieses Szenario stand im Winter im Raum, als plötzlich Zenit St. Petersburg anklopfte. Alles sah nach einem Hammer-Wechsel aus. Zalazar war sogar im Zenit-Trainingslager in Abu Dhabi, doch der Transfer scheiterte dann auf den letzten Metern. Damit waren dann auch die zusätzlichen Millionen-Einnahmen für Schalke futsch. Doch die nächste Möglichkeit bietet sich dann im Sommer.