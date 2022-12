FC Schalke 04: DIESE Worte von Peter Knäbel sorgten für Hoffnung – jetzt sind die Fans verwundert

Der FC Schalke 04 hat den Transferwinter eingeläutet. Am Mittwoch (21. Dezember) präsentierten die Knappen ihren ersten Neuzugang. Niklas Tauer kommt per Leihe vom FSV Mainz. Damit gewinnt die Mannschaft von Trainer Thomas Reis ein junges Talent für seine Reihen.

Bei manchem Fan des FC Schalke 04 sorgt die Verpflichtung allerdings für Kopfschütteln. Das hat allerdings weniger mit der Personalie an sich, sondern mit den Vertragsdetails zu tun. Besonders Peter Knäbel gerät in den Fokus der Anhänger.

FC Schalke 04: Knäbels Versprechen

Seit dem Rückzug Rouven Schröders hält Knäbel alle sportlichen Geschicke im Verein in der Hand. Gemeinsam mit zwei Unterstützern ist er in diesem Winter für die Personalplanung verantwortlich. Dass S04 neue Spieler holen will, war ohnehin nie ein Geheimnis.

Jedoch ist es noch gar nicht so lange her, da sprach der Sport-Vorstand einen Punkt an. Dem FC Schalke 04 gehe es nicht nur darum, die Mannschaft kurzfristig gegen den Abstieg zu verstärken. „Wir wollen versuchen, auch in den Kaderwert zu investieren“, erklärte Knäbel im „Kicker“ vor dem letzten Spiel gegen den FC Bayern München.

Fans über Detail verwundert

Was er damit meinte? Im Idealfall holen die Knappen Spieler, die sich in Gelsenkirchen in den kommenden Monaten und Jahren entwickeln und am Ende für mehr Geld verkauft werden können. Besonders lukrativ erschienen in der aktuellen Lage des FC Schalke 04 Leihen mit anschließenden Kaufoptionen, wie beispielsweise bei Tom Krauß.

Umso ernüchterter waren die Fans am Mittwoch. Während Schalke Vertragsdetails zu Tauer geheim hielt, war Mainz 05 forscher. In der Ankündigung des Vereins erfuhr man, dass S04 für Tauer keine Kaufoption besitzt.

FC Schalke 04: Wer kommt noch?

Bedeutet: Der Spieler wird die Knappen in 18 Monaten definitiv wieder verlassen. Im schlimmsten Fall verliert man dann einen gestandenen Profi. Von einer Investition in den Kaderwert kann hier keine Rede sein.

Allerdings muss fairerweise auch gesagt werden: Es ist nicht mal Januar. Das Transferfenster hat noch nicht auf. Und Tauer wird keinesfalls der einzige neue Spieler beim FC Schalke 04 bleiben. Neue Profis für den Kaderwert sind also noch möglich. Dennoch waren die Fans in dieser Hinsicht von der ersten Verpflichtung enttäuscht.