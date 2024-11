FC Schalke 04: Ex-Star packt über Horror-Moment aus – „Mental zerbrochen“

Bei einem Rückblick auf die Saison 2020/21 dürfte jedem Fan des FC Schalke 04 ein kalter Schauer über den Rücken laufen. Keine Zuschauer, zahlreiche Trainerwechsel und der Abstieg in die zweite Bundesliga fassen eine echte Horrorsaison schlussendlich zusammen.

Vor allem ein Moment dürfte vielen Anhängern in Erinnerung geblieben sein: Die Jagd auf zahlreiche Profis um die Arena des FC Schalke 04, nachdem der Abstieg besiegelt wurde. Nun packt ein Spieler der damaligen Abstiegsmannschaft aus – seine Worte lassen tief blicken!

FC Schalke 04: Oczipka – „Komm, das ist mir zu blöd“

Im Podcast „50+2“ packt Ex-Schalker Bastian Oczipka über die damalige Jagd um den Arenaring aus: „Du fährst dort in der Nacht mit dem Bus vor, wo kein anderer Mensch da ist, steigst aus und dann stehen in der Dunkelheit mindestens 500 erwachsene, maskierte Männer vor dir. Du wirst 15 bis 20 Minuten lang im Monolog angeschrien“, so Oczipka.

Bekanntermaßen blieb es nicht nur bei der Wutrede der Schalker Fans: „Dann flogen Eier wie aus dem Nichts. Es flogen Golfbälle. Die sind auf einmal im Vollsprint auf uns zugekommen“, so Oczipka weiter. Er sei wie viele seiner damaligen Mitspieler zunächst geflüchtet, habe sich der Situation dann aber gestellt: „Dann dachte ich mir ‚Komm, das ist mir zu blöd. Du musst da stehenbleiben. Was ist denn hier los?'“.

Spieler an Vorfall „zerbrochen“

Bei den Spielern selbst habe dieser denkwürdige Vorfall zudem einige Spuren hinterlassen, wie Oczipka betont: „Es war schon krass emotional. Wir haben uns am nächsten Tag getroffen, hatten eine Art Aussprache. Da haben Spieler in der Besprechung geheult, die waren fix und fertig. Die sind in gewisser Weise mental zerbrochen an diesem ganzen Druck“.

Ehrliche Worte des heute 35-Jährigen, der noch drei Jahre zuvor mit dem FC Schalke 04 die Vizemeisterschaft feierte. Inzwischen hat der ehemalige Linksverteidiger seine Karriere beendet.