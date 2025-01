Schalke 04: Er ist schon vor Ort! Transfer von S04-Youngster steht bevor

Dass bei Schalke 04 im Wintertransferfenster wohl einiges passieren wird, steht schon eine ganze Weile fest. Die Verantwortlichen um Ben Manga und Youri Mulder wollen den Kader anpassen – einige Spieler sollen gehen, andere kommen, um den Kader zu verstärken.

Nun scheint etwas Fahrt in das Transferfenster von Schalke 04 zu kommen. Ein erster Abgang steht kurz bevor. S04-Youngster Steve Noode wird wohl nach Österreich verliehen, um Spielpraxis zu sammeln.

Schalke 04: Defensiv-Talent steht kurz vor einer Leihe

Am Freitag (3. Januar) wird die Mannschaft von Kees van Wonderen in die Türkei nach Belek reisen, um sich im Trainingslager optimal auf die anstehende Rückrunde vorzubereiten. Einige Spieler wie die verletzten Janik Bachmann oder Amin Younes werden nicht mitfliegen. Ebenso wie Noode, der zu einem anderen Verein wechseln soll.

Wie Königsblau selbst bekannt gab, ist Noode derzeit auf dem Weg zum SCR Altach, um dort vorzuspielen und an einem Probetraining teilzunehmen. Der 19-Jährige war im Sommer aus Kamerun gekommen, hat sich nun ein halbes Jahr auf Schalke eingelebt und soll nun ausgeliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln und sich weiterzuentwickeln.

Bei dem österreichischen Erstligisten wird Schalke an der Winter-Vorbereitung und unter anderem am Testspiel gegen den SSV Ulm (12. Januar) teilnehmen. In dieser Zeit soll eine mögliche Leihe abgewickelt werden. Laut Schalke sei eine Leihe „denkbar“. Da es recht unüblich ist, das so offen zu kommunizieren, kann man davon ausgehen, dass diese Leihe letztlich auch über die Bühne

Noode ab Sommer eine feste Größe?

Noode ist im Sommer als absoluter Rohdiamant von Manga zu S04 gelotst worden. Der Kaderplaner der Schalker hält große Stücke auf den 19-Jährigen. Doch Fakt ist auch: Für die Mannschaft von van Wonderen ist er noch nicht weit genug. Das soll sich durch die Leihe ändern. Schalke erhofft sich, dass man nach der Saison mit Blick auf die kommende Spielzeit dann eine echte Option in der Innenverteidigung hat.

Dass Noode über eine Menge Potenzial verfügt, hat der Kameruner in den Testspielen bereits zeigen können. Langfristig soll er Königsblau nicht nur sportlich, sondern auch finanziell weiterhelfen. Eine Leihe in diesem Winter soll daher der nächste Entwicklungsschritt sein.