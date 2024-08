FC Schalke 04: Ex-Profi packt vor Wiedersehen über bittere S04-Zeit aus – „Unglücklich“

Die Sommervorbereitung ist vorbei, jetzt geht die Saison endlich los! Für den FC Schalke 04 wird es zum Auftakt ein Heimspiel geben. Am Samstag (3. August, 20.30 Uhr) ist Eintracht Braunschweig zu Gast. Die Niedersachsen kämpften in der vergangenen Spielzeit gemeinsam mit S04 um den Klassenerhalt.

Dabei wird es auch zu mehreren Wiedersehen kommen. Während beim FC Schalke 04 die beiden Neuzugänge Ron-Thorben Hoffmann und Anton Donkor auf ihren Ex-Klub treffen, wird Niklas Tauer bei den Braunschweigern auflaufen. Für S04 stand er knapp ein Jahr unter Vertrag. Es war eine eher unglückliche Zeit, wie er nun zurückblickt.

FC Schalke 04: Ex-Profi packt über bittere S04-Zeit aus

In der Vergangenheit gab es beim FC Schalke 04 so einige Transfers, die ganz und gar nicht die Erwartungen erfüllten, wie sich die Bosse es vorgestellt haben. Es waren Deals, die komplett enttäuschten. Auch bei Niklas Tauer waren die Hoffnungen groß, als er Anfang 2023 vom FSV Mainz 05 ausgeliehen wurde.

Doch das Missverständnis hatte nach einem Jahr schon wieder ein Ende. Es war eine Horror-Zeit für Tauer. Anfangs fehlte er aufgrund eines Muskelfaserrisses mehrere Wochen. Danach stand er oft nicht im Kader und kam zum Abstieg in die 2. Bundesliga gar nicht zum Zug. Ein Einsatz in Liga zwei gegen Braunschweig und ein Einsatz in Runde zwei des DFB-Pokals gegen St. Pauli standen ihm zu Buche. Es war also schon fast abzusehen, dass das Leihgeschäft vorzeitig beendet wird.

So war es dann Anfang 2024 der Fall. S04 beendete die Leihe, Tauer wechselte zu Eintracht Braunschweig. „Unglücklich und nicht erfolgreich für mich“, blickt der Mittelfeldspieler im Interview mit unserem Partner-Portal „News38“ auf seine Zeit bei den Königsblauen.

„War nicht so, wie ich es mir erhofft habe“

Und Tauer weiter: „Es war nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Deswegen bin ich froh, dass es bei Braunschweig besser läuft.“ Und beim kommenden Gegner des FC Schalke 04 spielt Tauer tatsächlich mehr. In der vergangenen Rückrunde der 2. Bundesliga kam er in 18 Pflichtspielen zum Einsatz.

Auch im ersten Spiel bei den Gelsenkirchenern wird er voraussichtlich in der Startelf stehen, denn Cheftrainer Daniel Scherning setzt voll auf den defensiven Mittelfeldspieler. Die Niedersachsen wollen den S04 in der Veltins-Arena ärgern.

„Die Euphorie ist nicht nur beim FC Schalke 04 groß. Sie ist auch bei uns da. Klar ist es ein super Publikum, das auch seine Energie hat. Aber am Ende entscheiden wir auf dem Platz, was passiert“, so Tauer. Was der 23-Jährige im Interview noch über die Sommervorbereitung und seine Ziele gesagt hat, kannst du hier nachlesen.