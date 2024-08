FC Schalke 04: Traumstart! Doch Wilmots drückt sofort auf die Bremse

Der FC Schalke 04 legt in der neuen Saison los wie die Feuerwehr! Königsblau hat Eintracht Braunschweig vor heimischer Kulisse mit 5:1 abgefertigt und den ersten Saisonsieg im ersten Spiel gefeiert – die Veltins-Arena wurde schon an Spieltag 1 zur Partyfestung.

Sportdirektor Marc Wilmots möchte von all dem jedoch wenig hören. Der Belgier betonte, dass man den Moment genieße könne, aber demütig weiter arbeiten müsse. Klare Worte vom Ex-Profi des FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Wilmots warnt nach Schützenfest-Start

Einen solchen Start dürfte sich Wilmots erträumt haben. Das neu zusammengewürfelte Team von Trainer Karel Geraerts lieferte eine gute Leistung, zeigte von Sekunde eins an einen konzentrierten und hoch motivierten Auftritt. Die Partie gegen den BTSV hat aus Sicht des S04 definitiv Lust auf mehr gemacht.

Wilmots, der auf der Tribüne gemeinsam mit Kaderplaner Ben Manga feierte, war nach dem Spiel sichtlich begeistert. Er beglückwünschte jeden einzelnen Spieler und klatschte seine Schützlinge im Spielertunnel nach dem Spiel ab. Und doch warnte er nach dem Spiel deutlich.

„Wir dürfen den Abend genießen, aber wir müssen auf dem Boden bleiben. Ab Montag geht es weiter“, so der Belgier. Der volle Fokus liege bereits jetzt auf dem Auswärtsspiel in Nürnberg (Samstag, 10. August, 13 Uhr). Dort möchten Geraerts und Co. die nächsten drei Punkte einfahren.

Wilmots und Manga arbeiten weiter am Kader

Für den S04 und die beiden Sportbosse Manga und Wilmots dürfte der Auftaktsieg eine tolle Momentaufnahme sein – auch, weil die beiden sehen, dass sie beispielsweise mit Moussa Sylla wohl einen Top-Stürmer an Land ziehen konnten. Der Angreifer traf in seinem Zweitliga-Debüt gleich doppelt.

Doch ganz zufrieden sind die beiden Funktionäre mit ihrem Kader noch nicht ganz. Es sollen noch mindestens ein, am besten sogar zwei Offensivakteure kommen. Ein Stürmer und ein offensiver Mittelfeldakteur sollen es im besten Fall werden – noch haben die beiden knapp vier Wochen Zeit.