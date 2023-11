FC Schalke 04: Still und heimlich – Königsblau verlängert wohl mit S04-Star

Das wäre ein Hammer! Einen Tag hat der FC Schalke 04 wohl den Vertrag mit einem wichtigen Spieler vorzeitig verlängert. Der Vertrag des Spielers lief 2024 aus. Nun können sich die Fans wohl auch darüber hinaus auf den Akteur freuen.

Immer wieder hört man von Verantwortlichen oder Mitspielern wie wichtig Dominick Drexler für das Team ist – nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. Der Routinier hat im Laufe seiner Zeit eine echte Führungsrolle beim FC Schalke 04 eingenommen. Nun soll er wohl auch über den Sommer hinaus bei Königsblau bleiben.

FC Schalke 04 verlängert wohl mit Drexler

Erst vor wenigen Tagen erzielte er mit dem 1:0 in Nürnberg seinen ersten Saisontreffer. Nun gibt es für Drexler wohl den nächsten Grund zur Freude: Laut der „Bild“ hat der S04 den Vertrag des 33-Jährigen verlängert. Somit würde man bei dieser Personalie schon in diesem Jahr Klarheit schaffen.

Die Schalker Verantwortlichen um Sport-Vorstand Peter Knäbel und Sportdirektor André Hechelmann sollen von seiner Wichtigkeit für das Team enorm überzeugt sein. Seine Erfahrung hilft jüngeren Spielern und Neuzugängen, sich in die Mannschaft einzufügen. Zudem wisse er mit dem großen Druck und der schnell aufkommenden Unruhe auf Schalke umzugehen. Auch in schwierigen Phasen gehe Drexler voran und stellt sich seiner Pflicht als Führungsspieler.

Das kommt nicht nur bei seinen Trainern, den Mitspielern und den Fans, sondern auch bei den S04-Bossen gut an. Der verdiente Lohn für seine Leistungen und sein Engagement für den Verein auf und neben dem Platz soll nun also die Vertragsverlängerung sein. Der gebürtige Bonner kam 2021 vom 1. FC Köln und durchlebte seitdem einige Höhen und Tiefen mit dem Klub. Nicht selten betonte er im Laufe seiner Zeit, dass er sich trotz teilweise prekärer Lage sehr wohl bei S04 fühle.

Flut von auslaufenden Verträgen

Für S04 wäre die Verlängerung mit Drexler ein wichtiges Zeichen. Im Sommer 2024 laufen sämtliche Verträge aus. Mit der Drexler-Verlängerung würde man da zumindest im ersten Teil gegensteuern. Dazu weiß auch Geraerts Drexler sehr zu schätzen.

„Dominick hat ein Profil, das im Kader einzigartig ist. Er will immer den Ball haben, fühlt und sieht den Fußball. Ich mag ihn als Person und Spieler“, betonte der Belgier in der Pressekonferenz vor dem Elversberg-Spiel. Dort wird der Routinier wohl erneut in der Startelf stehen. Die erste Möglichkeit für ihn, das Vertrauen des Klubs zurückzuzahlen.