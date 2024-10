FC Schalke 04: Zweitliga-Debüt von van Wonderen steht bevor – Fans haben jetzt nur eine Frage

Die Fans des FC Schalke 04 dürfen sich einmal mehr auf ein Pflichtspiel-Debüt eines neuen Trainers freuen. Am Samstag (19. Oktober, 13 Uhr) trifft Königsblau auswärts auf die heimstarken Hannoveraner. Für Neu-Coach Kees van Wonderen wird es das erste Spiel in Liga zwei.

Die größte Entscheidung hat der Niederländer bereits getroffen: Ron-Thorben Hoffmann wird im Kasten stehen und als Ex-Braunschweiger ausgerechnet in Hannover sein Zweitliga-Debüt für den FC Schalke 04 feiern. Hinter einer anderen Personalie steht jedoch noch ein dickes Fragezeichen?

FC Schalke 04: Rückt Seguin gleich wieder in die Startelf?

Unter Ex-Coach Karel Geraerts war Paul Seguin der Dreh- und Angelpunkt des S04-Spiels. Der Belgier betonte immer wieder, dass Seguin für ihn und sein Spielkonzept der wohl wichtigste Spieler sei. Doch wie sieht das unter dem neuen Coach van Wonderen aus? Schließlich fiel der Mittelfeldakteur in den vergangenen fünf Wochen mit muskulären Problemen aus.

Zwar hat Seguin in den ersten beiden Wochen unter van Wonderen voll mittrainieren und im Testspiel beim FC Aarau (2:2) eine Halbzeit spielen können, doch es ist weiterhin fraglich, wie van Wonderen mit dem 29-Jährigen planen wird. Besonders für das Auswärtsspiel bei Hannover 96.

„Paul ist ein sehr guter Fußballer – momentan geht es also für mich nur darum, auf welchem Niveau ist er schon da?“, so van Wonderen auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Diese Worte lassen darauf schließen, dass Seguin auch in Zukunft gesetzt sein würde. Allerdings ist die Konkurrenz auf seiner Position groß.

Qual der Wahl für van Wonderen?

Denn in seiner Abwesenheit haben sich gleich mehrere S04-Akteure, die seine Position bekleiden könnten, aufgedrängt. Youngster Max Grüger spielte in Münster (2:1) und gegen Hertha (2:2) neben Ron Schallenberg und machte einen sehr guten Eindruck. Dazu übernahm Amin Younes mehr und mehr Aufgaben im zentralen Mittelfeld und auch Rückkehrer Lino Tempelmann ist wieder eine Alternative.

Wer letztlich den Vorzug gegenüber den anderen bekommen wird, dürfte auch von van Wonderen System abhängen. Schallenberg hingegen dürfte seinen Platz im zentral-defensiven Mittelfeld sicher haben. Die anderen drei/vier Akteure müssen um den Platz neben ihm kämpfen.