FC Schalke 04: Van Wonderen holt zum Rundumschlag aus! Geht der Schuss nach hinten los?

Bei Schalke 04 brodelt es mal wieder gewaltig. Sportlich hat Königsblau in Fürth (3:3) einen Last-Minute-Punkt retten können, doch auch abseits des Platzes überschlagen sich einmal mehr die Ereignisse. Erneut steht Kees van Wonderen im Fokus – der Trainer des FC Schalke 04 hat sich ungewöhnlich deutlich zu der Situation im Verein geäußert.

Die Worte des Niederländers gleichen einer Generalabrechnung, bei der es gefühlt jeder einmal abbekommen hat. Von der gesamten Defensive über einzelne Spieler bis hin zur Führungsetage – der Chefcoach des FC Schalke 04 hat richtig losgelegt! Doch fliegen ihm diese Aussagen um die Ohren?

FC Schalke 04: Van Wonderen schlägt um sich

„Meine größte Sorge war immer schon unsere Verteidigung“, wetterte er nach dem Spiel in Fürth. Es sei völlig normal, dass es während einer Saison instabile Phasen geben könne. „Aber nicht über eine so lange Periode. Wenn man so verteidigt, kann man keine Ansprüche auf einen besseren Tabellenplatz haben“, legte er nach. Rums! Diese Worte haben es in sich.

Doch damit nicht genug – auch in Richtung der jungen Spieler setzte er ein Ausrufezeichen. „Man kann nicht von jungen Spielern verlangen, dass sie perfekt sind. Sie müssen sich entwickeln. Aber es kommt ein Moment, wo wir sagen: Wie lange sollen wir noch warten?“, so van Wonderen. Eine Aussage, die vor allem in Richtung Felipe Sanchez gehen dürfte.

So offen, so direkt und so ehrlich hat man den Niederländer in seiner Zeit auf Schalke bisher noch nicht gehört. Es zeigt, wie sehr es in ihm gebrodelt hat. Jetzt ist ihm der Kragen geplatzt. Doch könnte ihm das gar den Job kosten? Denn sein Vorgänger Karel Geraerts ist unter anderem an solch direkten Kritiken an einzelne Spieler und den S04-Bossen gescheitert. Dazu steht van Wonderen ohnehin seit Wochen – intern und öffentlich – zur Debatte.

Van Wonderen bringt S04-Plan ins Wanken

Doch noch viel verheerender sind die drohenden Nachwirkungen seiner Aussagen über die Youngsters wie Sanchez. Schalke und insbesondere Ben Manga haben sich auf die Fahne geschrieben, eine Top-Adresse für junge Top-Talente zu werden, die auf Schalke die nächsten Schritte gehen können. Dies widerlegt van Wonderen mit seinen jüngsten Aussagen deutlich. Mögliche Neuzugänge und Berater dürften sich bei derartigen Trainer-Aussagen genau überlegen, ob sie den Schritt zu S04 machen – unabhängig von der Zukunft des Trainers.

Fakt ist: Der Niederländer hat allen Grund dazu, seine Spieler anzuzählen. Besonders die Leistungen der Defensivspieler sind seit Monaten katastrophal. Dazu hat er sich bis zu diesem Zeitpunkt immer bedingungslos vor seine Schützlinge gestellt. Dazu mag er mit vielen Aussagen recht haben – schließlich kennt keiner die Spieler und deren (fehlende) Entwicklung so gut wie er selbst. Doch die Spieler einige Wochen vor dem Saisonende in einer ohnehin schon kniffligen Situation, in der sich der S04 zweifelsfrei befindet, öffentlich so anzuprangern, könnte der falsche Schritt gewesen sein.

Das Vertrauen wird keinesfalls größer werden, die Angst, Fehler zu machen, hingegen wird steigen. Dazu dürften sich auch die S04-Bosse dies nicht gefallen lassen. Schließlich hat er nicht nur seine Spieler deutlich kritisiert, sondern auch die Transferstrategie und die Fehler in den Wechselperioden angekreidet. Emotionen sind auf Schalke immer gerne gesehen, allerdings könnte van Wonderen mit diesen Aussagen – so ehrlich und in vielen Teilen auch richtig sie auch waren – über das Ziel hinaus geschossen sein.