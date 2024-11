FC Schalke 04: Wichtige News für Fimpel! S04 verkündet Neuzugang

Sowohl bei den Profis als auch bei der U23 des FC Schalke 04 läuft es derzeit überhaupt nicht. Beide Mannschaft stecken im Tabellenkeller und haben mit vielen Sorgen zu kämpfen: Neben der sportlichen Misere sind auch etliche Spieler beider Teams verletzt.

Während der Mannschaft von Kees van Wonderen derzeit fast neun potenzielle Stammspieler fehlen, sind es bei der U23 von Jakob Fimpel noch etwas mehr. Doch nun kann Fimpel zumindest etwas aufatmen. Der FC Schalke 04 hat einen Neuzugang für die Zweitvertretung präsentiert.

FC Schalke 04: Dicker Engpass in der U23

Seit zehn Spielen wartet die Zweitvertretung der Schalker auf einen Sieg in der Regionalliga-West – acht Niederlagen setzte es in der Zeit. Mit acht Punkten aus zwölf Spielen rangiert die Fimpel-Elf derzeit auf Platz 17.

Dazu hat Fimpel mit einer langen Verletzenliste zu kämpfen. „Die personelle Situation ist ja schon seit Wochen angespannt, aber diese Woche war es sogar noch extremer“, erklärt der S04-Coach der „WAZ„. „Wir hatten eine sehr kleine Gruppe, teilweise nur acht Spieler im Training“, ergänzte er. Der 35-Jährige ist derzeit wahrlich nicht zu beneiden.

Mit einigen Probespielern wurde versucht, zumindest die Trainingsgruppe aufzufüllen. „Aber es ist natürlich schwer, jetzt junge, vereinslose und gute Spieler zu finden – es hat ja meisten Gründe, warum die Jungs vereinslos sind“, erklärte Fimpel ehrlich.

S04 holt vereinslosen Verteidiger an Board

Und doch hat S04 einen Spieler nun unter Vertrag genommen. Phil Kemper wird die U23 von S04 ab sofort verstärken. Der 22-Jährige stammt aus der Leverkusener Jugend, spielte zuletzt für die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach. Seit Sommer war der flexible Verteidiger vereinslos.

„Phil hat eine gute fußballerische Ausbildung durchlaufen und kennt die Regionalliga West aus den vergangenen Jahren sehr gut“, so Fimpel über seinen Neuzugang. „Er kann in der Defensive alle Positionen besetzen und braucht keine Eingewöhnungszeit. Ich freue mich sehr, dass es geklappt und er sich für Schalke und die Knappenschmiede entschieden hat“, zeigte sich Fimpel sichtlich erleichtert. Schon am kommenden Wochenende ist Kemper für S04 spielberechtigt.