FC Schalke 04: Planungen noch nicht beendet – DIESE Baustelle müssen Manga und Wilmots noch schließen

Ben Manga und Marc Wilmots haben den FC Schalke 04 in den vergangenen Wochen bereits komplett umgekrempelt. Ganze 14 neue Spieler haben die S04-Bosse schon ans Berger Feld gelockt, dazu einige Jugendspieler mit Lizenzspielerverträgen ausgestattet.

Doch was können die Fans des FC Schalke 04 in den letzten Tagen des Transferfensters noch erwarten? Schließlich dürfte der finanzielle Spielraum des klammen Pottklubs mehr und mehr ausgereizt sein.

FC Schalke 04 mit weiteren Neuzugängen?

Anders als in den vergangenen Jahren hatte der S04 den Großteil des Kaders in diesem Jahr schon vor Saisonbeginn zusammen. Manga, Wilmots und Co. haben frühzeitig mit den Planungen für die Spielzeit begonnen und konnten Karel Geraerts eine nahezu komplett neue Mannschaft liefern.

Mit Steve Noode, Ilyes Hamache und Mauro Zalazar hat S04 am Dienstag (20. August) gleich drei neue Spieler auf einen Schlag präsentieren können – doch war es das jetzt mit den Zugängen in diesem Transfersommer? Wohl eher nicht.

Denn mit Blick auf mögliche Abgänge würde sich noch die ein oder andere Baustelle ergeben. Sollte Streichkandidat Sebastian Polter den Pottklub noch verlassen, müssten Manga und Co. wohl noch einmal tätig werden. Schließlich hätte man für den zentralen Sturm mit Peter Remmert und Emil Höjlund lediglich zwei ganz junge und noch ziemlich unerfahrene Spieler in den eigenen Reihen.

Manga und Co. wohl nochmal gefordert

Zwar kann auch Neuzugang Moussa Sylla die Position bekleiden, doch der Nationalspieler Malis fühlt sich auf den offensiven Außenbahnen deutlich wohler. Da Polter laut übereinstimmenden Medienberichten zufolge schon in Kürze den Verein verlassen könnte, würde dort also noch eine Lücke aufgehen – dann müsste S04 also noch einmal reagieren.

Die letzten Tage des Transferfensters werden auf Schalke also noch einmal spannend – wer geht, wer kommt noch? Fakt ist: Manga und Co. werden sich nun erstmal um Abgänge kümmern, bevor die S04-Bosse noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden könnten.