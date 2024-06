FC Schalke 04: Drittliga-Juwel vor offener Zukunft – greifen Manga und Co. zu?

Der FC Schalke 04 wird von den handelnden Verantwortlichen derzeit komplett umgekrempelt. Die Devise für die Zukunft ist klar: Junge Talente mit viel Potenzial zu holen, um den viel diskutierten Kaderwert zu steigern und den Verein gesunden zu lassen.

Zuletzt haben die Bosse des FC Schalke 04 sämtliche Nachwuchstalente aus der Knappenschmiede mit Profiverträgen ausgestattet. Dazu sucht man im In- und Ausland nach weiteren jungen Spielern. Dabei könnte man in Liga drei fündig werden.

FC Schalke 04: Ingolstadt-Youngster spielt sich ins Rampenlicht

Eine große Problemposition des FC Schalke 04 ist das Sturmzentrum. Nach dem Abgang von Keke Topp hat man derzeit keinen zentralen Angreifer, mit dem man fest für die kommende Saison plant. Sebastian Polter soll nach seiner Leihrückkehr den Verein noch verlassen. Daher bedarf es dringend Neuverstärkungen.

Marc Wilmots, Ben Manga und Co. könnten den Blick in die dritte Liga richten – mit Deniz Zeitler spielt eines der größten deutschen Sturmtalente beim FC Ingolstadt. Der 17-Jährige erzielte in zehn U19-Bundesliga-Partien neun Treffer und debütierte im November bei den Profis von Ingolstadt.

Mit 16 Jahren und 11 Monaten ist er der jüngste Spieler der Vereinsgeschichte, der jemals für die Ingolstädter spielte. Viele sagen ihm vor allem aufgrund seiner Dynamik und seiner Abschlussstärke eine große Zukunft heraus. Dazu verfügt er über eine Menge Potenzial. Insgesamt kam er in drei Drittliga-Partien zum Einsatz.

Zählt zu den größten Sturm-Talenten Deutschlands: Deniz Zeitler vom FC Ingolstadt. Foto: IMAGO/Stefan Bösl

Vorzeitiges Saisonaus nach bitterer Oberschenkel-Blessur

Im Februar zog er sich jedoch eine Oberschenkelverletzung zu und fiel in der Folge mehrere Wochen aus. Nach einer erneuten Verletzung im April musste er die Saison unfreiwillig vorzeitig beenden. Für die kommende Spielzeit dürfte der 17-Jährige jedoch wieder komplett fit werden. Mit seinem Profil dürfte er auch für S04 interessant sein. Auch, weil er wohl für relativ kleines Geld zu haben wäre.

Denn Zeitler verfügt momentan lediglich über einen bis 2027 datierten Fördervertrag. Ingolstadt würde den Youngster gerne mit einem Profivertrag ausstatten, doch die Verhandlungen sind offenbar noch nicht ganz abgeschlossen. Interessierte Klubs könnten also noch dazwischen grätschen und das Top-Talent verpflichten, bevor die Zukunft endgültig geklärt ist.