FC Schalke 04: Reis-Nachfolger offiziell vorgestellt – Fans eskalieren komplett

Knapp zwei Wochen nach der Entlassung von Ex-Trainer Thomas Reis hat der FC Schalke 04 seinen neuen Chef-Trainer gefunden. Wie sich schon in den vergangenen Tagen ankündigte, hat der Pottklub Karel Geraerts verpflichtet. Der Belgier wurde am Montag (9. Oktober) auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

Die Reaktion der Fans des FC Schalke 04 fällt durchweg positiv aus. Die Anhänger von Königsblau sind sichtlich zufrieden mit dieser Wahl – vor allem seine Vita beeindruckt die Fans. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Geraerts auf höchstem Niveau erfolgreich sein.

FC Schalke 04: „Echt der Wahnsinn“

Auf den ersten Blick ist es durchaus ein Gewinn für den S04, Geraerts als Trainer verpflichten zu können. Der Belgier hat eine enorm erfolgreiche Station bei Union Saint-Gilliose hinter sich und konnte sich auf höchstem Niveau beweisen. Diese Fakten bringen den Knappen-Fans durchaus etwas Hoffnung zurück: „Echt der Wahnsinn, dass wir ihn bekommen haben.“

Dazu haben viele Anhänger gewissen Respekt vor dem neuen Trainer, dass er die Aufgabe in der aktuellen Situation überhaupt angeht. „Danke Karel, das du dich da hinsetzt und das machst“, „Großen Respekt, dass Du dir das hier antust“ und „Fetten Respekt, dass Du das hier machst. Ich glaube, er weiß nicht was ihm hier geschieht“ heißt es in den sozialen Netzwerken. „Für diese Entscheidung muss er in jeder Sekunde vollste Unterstützung bekommen“, schreibt ein Fan.

Die Aufgabe könnte kaum schwieriger sein. Die Mannschaft liegt am Boden und die sportliche Situation ist prekär. Mit drei Niederlagen am Stück und Platz 16 muss der neue Coach das Team von null wieder aufbauen. Die Fans sind jedoch voller Hoffnung, dass der Belgier das schafft. „Bei seiner Person habe ich ein gutes Gefühl – er könnte die Mannschaft wieder erreichen“, betont ein Fan auf „X“(ehemals Twitter).

„Gute Stimmung in den Verein bringen“

Auch Geraerts freut sich trotz der großen Herausforderung auf die kommende Zeit. Er war bereits gegen Hertha Berlin (1:2) im Stadion und habe einige sehr positive Dinge gesehen, wie er auf der Pressekonferenz verriet. „Ich möchte dem Team wieder Energie geben. Alle starten von Null. Ich möchte eine gute Stimmung in den Verein bringen“, so der neue S04-Coach.

Er wolle eine gewisse Siegermentalität in die Mannschaft und in den Verein bringen und sowohl das Team als auch die einzelnen Spieler weiterentwickeln. Aussagen wie diese kamen bei den Anhänger des S04 ziemlich gut an. „Endlich mal nicht nur Maloche und kämpfen“ oder „Er scheint einen klaren Plan zu haben, das gefällt mir schon mal sehr“, hieß es vonseiten der Anhänger.