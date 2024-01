FC Schalke 04 – Recreativo Huelva im Live-Ticker: Dicke Enttäuschung bei Test gegen Drittligisten

Der FC Schalke 04 steht in der zweiten Liga alles andere als gut dar: 20 Punkte nach 17 Spielen und Platz 14. Das ist viel zu wenig für die Ambitionen des Pottklubs. In der Rückrunde möchte man daher richtig angreifen und ordentlich Boden gut machen. Der Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde soll im Trainingslager in Albufeira (Portugal) gelegt werden.

Dort bereitet Trainer Karel Geraerts seine Mannschaft aktuell auf die verbleibenden 17 Zweitliga-Spiele vor. Teil der Vorbereitung ist auch das Testspiel FC Schalke 04 – Recreativo Huelva.

FC Schalke 04 – Recreativo Huelva im Live Ticker:

Gelingt dem S04 gegen den Underdog aus Spanien ein souveräner Sieg? Kommt der Zweitliga-Klub vielleicht sogar in Schwierigkeiten? Welche S04-Stars spielen sich in den Vordergrund? Alle Informationen rund um das Testspiel FC Schalke 04 – Recreativo Huelva bekommst du bei uns im Live-Ticker!

FC Schalke 04 – Recreativo Huelva: 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Caye (20.), 1:1 Terodde (78.)

Startaufstellung: Langer (Heekeren 46.) – Murkin (Ouwejan 57.), Baumgartl (Kaminski 57.), Matriciani (Kalas 57.), Van der Sloot (Brunner 57.), Becker (Mohr 57.) – Schallenberg (Seguin 57.), Tempelmann (31. Grüger, Idrizi 57.), Kaparos (Karaman 57.) – Castelle (Terodde 57.), Kozuki (Topp 57.)

15.00 Uhr: Bis dahin, einen schönen Dienstagnachmittag.

14.58 Uhr: Am kommenden Samstag (13. Januar, 13.30 Uhr) wartet mit dem KAS Eupen der nächste Testspielgegner auf Königsblau. Dort wird man sich im Vergleich zu heute ordentlich steigern müssen, um danach mit einem guten Gefühl zurück nach Deutschland reisen zu können.

90. Minute: Trotz Schlussoffensive kommt S04 nicht über ein 1:1 gegen den spanischen Drittligisten hinaus. Vor allem in der ersten Halbzeit war das zu wenig, die letzten Minuten mit der vermeintlichen A-Elf reichten nicht mehr zum Sieg.

78. Minute: Das Sturm-Duo schlägt zu, der S04 kommt zum langersehnten Ausgleich! Topp bereitet vor, Terodde schiebt ein.

70. Minute: Schalkes A-Elf arbeitet am Ausgleich, Königsblau wird immer besser. Das Tor wollte jedoch noch nicht gelingen.

57. Minute: Nun wechselt Geraerts seine A-Elf ein. Die Mannschaft ab jetzt: Heekeren – Brunner, Kalas, Kaminski, Ouwejan – Seguin – Idrizi, Mohr – Karaman – Topp, Terodde. Kann diese Elf den Rückstand noch drehen?

46. Minute: Es geht weiter. Michael Langer bleibt draußen, Justin Heekeren hütet nun das Tor. Interessant: Murkin übernimmt nun die Kapitänsbinde.

45. Minute: Halbzeit! Schalke liegt zur Pause 0:1 gegen Huelva zurück. Viel Ballbesitz, einige Chancen, aber keine Tore für Königsblau.

40. Minute: Der S04 läuft weiter dem Rückstand hinterher. Bisher ist das viel zu wenig von Königsblau. Gelingt der Ausgleich noch vor der Pause?

31. Minute: Nach einer knappen halben Stunde gibt es bereits den ersten Wechsel bei Schalke. Max Grüger kommt für Tempelmann. Nun darf sich der U19-Nationalspieler präsentieren.

20. Minute: Rückschlag für Schalke, 0:1 für Huelva. S04-Keeper Langer unterläuft ein böser Patzer im Aufbau und Huelva-Stürmer Caye staubt ab.

12. Minute: In den ersten Minuten kamen beide Teams schon zu großen Chancen. Aufseiten des S04 verfehlen Baumgartl und van der Sloot den Kasten knapp. Ein munterer Beginn beider Mannschaften.

5. Minute: Königsblau beginnt dominant, das Team von Karel Geraerts hat viel Ballbesitz. Nennenswerte Offensiv-Aktionen sind jedoch noch nicht dabei herumgekommen.

1. Minute: Rein in den Test gegen den spanischen Drittligisten, der Ball rollt.

12.52 Uhr: Geraerts tauscht also seine Startelf komplett durch. U19-Talent Max Grüger ist der einzige fitte Feldspieler, der keinen Startelfeinsatz in einem der beiden Testspiele bekommt.

12.40 Uhr: Folgende Elf schickt Geraerts zu Beginn auf den Rasen: Langer – Murkin, Baumgartl, Matriciani, Van der Sloot, Becker – Schallenberg, Tempelmann, Kaparos – Castelle, Kozuki. Damit stehen gleich sechs Akteure aus der eigenen Knappenschmiede in der Startelf.

12.31 Uhr: Noch knapp eine halbe Stunde bis zum Anpfiff. In Kürze dürft die Startelf kdes S04 folgen. Wählt Geraerts die gleiche Elf wie gegen Wolfsburg (2:3)?

11.35 Uhr: Die Spanier haben sich zuletzt in bärenstarker Verfassung präsentiert. In den vergangenen acht Ligaspielen sammelte Recreativo Huelva starke 19 Punkte – dabei verlor Huelva ledigllich ein Partie.

11.04 Uhr: Der Gegner darf auf eine lange und turbulente Historie zurückblicken. Huelva wurde im Jahr 1889 gegründet und ist somit der älteste Fußballverein Spaniens. Derzeit spielen sie in der dritten Liga. Zuletzt war man 2009 in der höchsten spanischen Spielklasse. Nach drei Jahren Erstliga-Fußball begann jedoch der Absturz des Traditionsklubs.

10.25 Uhr: Gegen Huelva möchte S04 noch einmal etwas Selbstvertrauen tanken, bevor es zurück nach Deutschland geht und am Samstag (20. Januar, 20.30 Uhr) mit dem Topspiel gegen den Hamburger SV der Rückrunden-Auftakt ansteht. Wo ihr das Spiel gegen Huelva und alle weiteren Partien von Königsblau verfolgen könnt, erfahrt ihr hier!

Dienstag, 09. Januar, 09.45 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Für Königsblau steht heute das zweite Testspiel an. Es geht gegen den spanischen Drittligisten Recreativo Hueva. Die Partie wird um 13 Uhr (deutscher Zeit) angepfiffen.