FC Schalke 04: Alle Augen sind auf IHN gerichtet – es wird ein Rennen gegen die Zeit

Nach dem 1:3 gegen den 1. FC Köln wollte der FC Schalke 04 die Länderspielpause nutzen, um sich auf das nächste schwere Spiel beim Karlsruher SC (Freitag, 13. September, 18.30 Uhr) vorzubereiten. Doch in den Tagen vor dem Spiel machensich immer größere Sorgen bei Königsblau breit.

Denn gleich mehrere Leistungsträger und Stammspieler sind angeschlagen oder verletzt und stehen für das Spiel gegen den KSC auf der Kippe. Neben Spielmacher Paul Seguin gilt das auch für Moussa Sylla – sein Ausfall würde den FC Schalke 04 schwer treffen.

FC Schalke 04: Sylla weiterhin nicht im Teamtraining

Neben Kapitän Kenan Karaman ist Sylla der Star bei Königsblau. Die beiden Angreifer bilden das Sturm-Duo des S04 und stellen nahezu jede Abwehr vor Schwierigkeiten. Auch wenn die beiden erste seit einigen Wochen zusammen spielen, harmonieren sie bereits ziemlich gut. Doch in Karlsruhe könnte Karaman auf seinen Sturm-Partner verzichten müssen.

Denn im Spiel gegen den Effzeh hat sich der Nationalspieler Malis eine Adduktorenzerrung zugezogen. In der vergangenen Woche war Sylla schon komplett im individuellen Training unterwegs und auch zu Beginn dieser Woche hat er noch nicht mit dem Team trainiert.

Da das Spiel bereits freitags ist, wird sein Fitnesszustand ein Wettlauf gegen die Zeit. Schon am Donnerstag (12. September) wird sich die Mannschaft des S04 auf dem Weg nach Karlsruhe begeben. Spätestens am Mittwoch (11. September) wird Sylla also wieder voll belastungsfähig sein müssen, um mit zum Auswärtsspiel gegen den KSC fahren zu können.

Auch Seguin noch nicht im Teamtraining

Gleiches gilt auch für Paul Seguin, der im Laufe der noch jungen Saison schon das ein oder andere Mal mit muskulären Probleme zu kämpfen hatte. Sylla und Seguin haben gemeinsam individuell trainiert. Der Einsatz der beiden Stammspieler ist also durchaus fraglich.

Es ist noch möglich, dass beide zu Beginn der Woche noch geschont worden sind, um bis Freitag fit zu sein. Doch stand jetzt muss der S04 um Seguin und Sylla bangen – sollten beide ausfallen, wäre es ein herber Schlag für Königsblau.