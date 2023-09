FC Schalke 04: Große Schwachstelle – bricht S04 DAS gegen St. Pauli das Genick?

Nach dem furiosen 4:3-Heimerfolg gegen den 1. FC Magdeburg möchte das Team von Thomas Reis im Auswärtsspiel an den Sieg anknüpfen und auch in Hamburg punkten. Doch die Aufgabe wird für den FC Schalke 04 alles andere als leicht, die Kiezkicker präsentieren sich auch in dieser Saison enorm gefestigt.

Zuletzt überzeugte St. Pauli mit einem 5:1-Sieg gegen Holstein Kiel, dazu sind die Hamburger zu Hause noch ungeschlagen. Im Spiel gegen die Kiezkicker wird der FC Schalke 04 vor allem eine eklatante Schwäche abstellen müssen, um erneut erfolgreich zu sein.

FC Schalke 04: Königsblau mit Problemen im Rückraum

Wenn die Fans des FC Schalke 04 auf das bevorstehende Auswärtsspiel bei St. Pauli blicken, dürfte ihnen vor allem vor einem Szenario grauen: Gegentore aus dem Rückraum. Denn gegen Magdeburg hat man beide Gegentore so kassiert. In der Zone vor dem Sechszehner hatte man zu oft zu viele Freiräume – die wussten die Gäste zu nutzen.

Und genau das könnte dem S04 auch in Hamburg das Genick brechen. Denn die Kiezkicker haben vor allem gegen Kiel gezeigt, dass sie diese Räume gefährlich nutzen und in Tore ummünzen können. Gleich drei Tore fielen per Traumfernschüsse außerhalb des Sechszehners.

Diese Räume muss Königsblau unbedingt schließen, um ein solchen Fernschuss-Hagel von St. Pauli zu verhindern. Andernfalls könnte es dem S04 ähnlich ergehen wie Kiel. Um nach dem Sieg in Magdeburg langsam wieder oben anzuklopfen, wäre eine Niederlage definitiv ein weiterer heftiger Rückschlag.

Schallenberg als Lückenfüller?

Ein ganz großer und wichtiger Faktor bei diesem Problem könnte die Rückkehr von Ron Schallenberg sein. Der Mittelfeldspieler ist nach zwei Spielen Sperre zurück und dürfte in die Startelf des S04 zurückkehren. Als klassischer Sechser könnte er die Lücken vor der Abwehrkette schließen und verhindern, St. Pauli Freiräume zu geben.

Dennoch wird die gesamte Mannschaft und vor allem die Defensive der Knappen gefragt sein, kompakt aufzutreten und den Gastgebern das Leben schwer zu machen. Ob das auch gelingt und ob Schalke auch in Hamburg bestehen kann, zeigt sich am Samstagabend (23. September, 20.30 Uhr).