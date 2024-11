FC Schalke 04: Star kehrt zurück! Jetzt schauen alle auf van Wonderen

Beim FC Schalke 04 herrscht Alarmstufe rot! Die Anspannung vor dem so wichtigen Heimspiel gegen Jahn Regensburg (Sonntag, 10. November, 13.30 Uhr) ist enorm. Königsblau ist zum Siegen verdammt. Eine weitere Niederlage würde den vorzeitigen Super-Gau auslösen.

Umso wichtiger dürfte die Aufstellung von Kees van Wonderen werden. Der Trainer des FC Schalke 04 hat im Vergleich zu den letzten Wochen wieder mehr Optionen zur Verfügung. Vor allem auf einer Position wird seine Entscheidung mit Spannung verfolgt.

FC Schalke 04: Van Wonderen vor wichtiger Personalentscheidung

Seit Wochen wird vor allem über eine Schwäche des S04 diskutiert: die Defensive. Königsblau stellt die zweitschlechteste Abwehr der Liga, immer wieder hat sich die Schalker Abwehr höchst überfordert und indiskutabel präsentiert. Diese Problematik hat van Wonderen etwas in den Griff bekommen – vor allem in den letzten beiden Partien.

In Augsburg gab es zwar drei Gegentore, doch alle drei Treffer waren höchst unglücklich. Über weite Strecken stand Schalke auswärts bei einem Erstligisten stabil. In Ulm (0:0) folgte dann das erste Spiel ohne Gegentor in dieser Zweitliga-Saison. Nur in der ersten Pokalrunde in Aalen (2:0) spielt man ebenfalls zu null.

Das Innenverteidiger-Duo aus Tomas Kalas und Marcin Kaminski hat sich zuletzt gut präsentiert – sowohl in Augsburg als auch in Ulm. Allerdings kommt auch Felipe Sanchez nach einer Gelb-Rot-Sperre wieder zurück. Er war zuvor unter van Wonderen gesetzt.

Vertraut van Wonderen den Routiniers?

Sanchez spielte gegen Fürth (3:4) miserabel, flog kurz nach Wiederbeginn der 2. Halbzeit vom Platz. In Augsburg wurde der Argentinier eingewechselt und zeigte eine solide Leistung. Mit Blick auf das wichtige Spiel gegen Regensburg wird sich van Wonderen nun entscheiden, ob er auf das Duo aus Kalas und Kaminski und damit auf die volle Erfahrung oder auf Kalas und Sanchez setzt.

Weitere News:

So oder so wird der S04 eine gute Abwehrarbeit brauchen, um gegen den Jahn zu bestehen. Die Regensburger kommen mit zwei Siegen in Folge mit einer Menge Rückenwind nach Gelsenkirchen.