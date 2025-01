FC Schalke 04: Leihabbruch bei Youngster – Saison wird zur Achterbahnfahrt

Für den FC Schalke 04 startet das Jahr direkt richtig turbulent. Erst die Vertragsverlängerung mit Youngster Luca Poedlech, dann sämtliche Gerüchte um Neuzugänge und mögliche Abgänge und nun folgt der nächste Hammer.

Mit Paul Pöpperl wechselte im vergangenen Sommer einer der ersten Youngster des FC Schalke 04 zu einem Partnerverein von Königsblau. Pöpperl schloss sich VVV Venlo an, um dort die nächsten Karriereschritte zu gehen. Doch nun folgt der nächste Wechsel des Youngsters.

FC Schalke 04: Pöpperl verlässt Venlo und wechselt in Liga drei

Dieser Schritt ist überhaupt nicht aufgegangen. Schalke 04 schloss die Partnerschaften, um seine Youngsters zu fördern. Pöpperl wechselte wie auch Emmanuel Gyamfi in die niederländische zweite Liga zu Venlo. Allerdings war er in der Hinrunde nur Reservist.

17 Einsätze sammelte er in den Monaten bei Venlo, nur fünf Mal stand er in der Startelf. Dabei gelang ihm lediglich eine Torbeteiligung. Für Königsblau war das zu wenig. Daher hat man sich nun entschlossen, Pöpperls Leihe abzubrechen und an anderer Stelle fortzuführen.

Wie Königsblau am Freitag (03. Januar) bekannt gab, wird Schalke Pöpperl in der Rückrunde an Viktoria Köln ausleihen. „Wichtig ist, dass Paul in seinem Alter möglichst viel Spielzeit auf einem guten Niveau erhält. Auch wenn er in Venlo auf 17 Einsätze kam und viel lernen konnte, war die Länge seiner Einsätze zuletzt nicht ausreichend“, so Ben Manga.

Ab Sommer bei den S04-Profis?

Ab sofort wird er also bei dem Drittligisten um Einsatzminuten kämpfen und aus S04-Sicht eine bestmögliche Entwicklung hinlegen. Bei Köln kann er sich gleich auf einem starken Niveau präsentieren. Viktoria Köln rangiert derzeit auf Platz sechs der dritten Liga. Der Rückstand auf Platz drei beträgt lediglich drei Punkte.

In den kommenden Monaten soll der Angreifer also bei dem ambitionierten Drittligisten für Furore sorgen, ehe es im Sommer zurück nach Gelsenkirchen geht. Bei passender Entwicklung könnte der 21-Jährige dann sogar eine Alternative für die Profis werden.