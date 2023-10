FC Schalke 04: Geheimtreffen mit Ouedraogo-Papa! Ist ausgerechnet ER am S04-Youngster dran?

Er ist der Lichtblick in der aktuell düsteren Situation beim FC Schalke 04. Assan Ouedraogo zählt zu den talentierten Spieler seines Jahrgangs und ist wohl eines der größten Talente, die der Pottklub in den vergangenen Jahren hervor gebracht hat.

Doch ob der FC Schalke 04 den Youngster langfristig halten kann? Schon jetzt könnte es die ersten Interessenten geben. Der Vater von Ouedraogo hat sich kürzlich mit einem Bundesliga-Manager getroffen. Ging es dabei um Sohn Assan?

FC Schalke 04: Schröder trifft Ouedraogo-Papa

Das wäre der Super-Gau für den S04! Ex-Sportdirektor Rouven Schröder hat sich am Mittwochabend (4. Oktober) im Rahmen des Champions League-Spiels zwischen RB Leipzig und Manchester City mit der Familie von Ouedraogo getroffen. Streckt der Ex-S04-Funktionär die Fühler nach dem S04-Juwel aus?

Eingefangen vom ZDF unterhielt sich Schröder im Logenbereich der Red Bull Arena intensiv mit Alassane Ouedraogo und Sohnemann Riyad, der selbst für die U14 von Königsblau spielt. Sein großer Bruder Assan war hingegen nicht zu sehen.

In der kurzen Sequenz sah es so aus, als würde Schröder den beiden Gästen aus Gelsenkirchen gerade etwas zum Stadion erklären. Riyad Ouedraogo, der direkt neben Schröder stand, hörte aufmerksam zu.

Grund für Treffen unbekannt

Warum genau Familie Ouedraogo beim Spiel von RB Leipzig zu Besuch war, ist jedoch unklar. Möchte der einstige S04-Kaderplaner mindestens ein Mitglied der mit reichlich Fußball-Talent gesegneten Familie nach Leipzig lotsen?

Oder nutzten Ouedraogos schlicht die Verbindung zu Schröder aus, um bei einem Champions-League-Duell vor Ort zu sein? Immerhin spielt das hochkarätig besetzte Starensemble aus Manchester nicht oft in Deutschland.

Ein Verkauf des Top-Talentes streben die Schalke-Bosse in jedem Fall nicht an. Ganz im Gegenteil: Man möchte den 17-Jährigen im besten Fall viele weitere Jahre an Königsblau binden. Dafür soll man auch einen irren Schritt gehen wollen.