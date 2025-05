FC Schalke 04: Star vor dem Absprung – jetzt geht wohl alles ganz schnell

Der FC Schalke 04 steht nach einer weiteren Horror-Saison vor dem nächsten großen Umbruch. Viele Stars stehen auf der Abschussliste und einige neue Akteure sollen frischen Wind in den S04-Kader bringen. Jetzt scheint es auf Schalke so richtig loszugehen.

Seit Wochen, gar Monaten wird über einen Abgang von Derry John Murkin spekuliert. Der Engländer stand im letzten Sommer kurz vor dem Wechsel in die Bundesliga zu Holstein Kiel. Ein Jahr später wird der Linksverteidiger den FC Schalke 04 wohl doch verlassen.

FC Schalke 04: Murkin-Abgang steht kurz bevor

Auf einen Wechsel von Murkin haben sich die S04-Fans schon einige Wochen vorbereiten können: Vor Wochen lehnte er eine Vertragsverlängerung ab. Ab dem Zeitpunkt war klar, dass S04 Murkin in diesem Sommer verkaufen wird. 2026 läuft sein Vertrag aus und in diesem Sommer bietet sich die letzte Möglichkeit, noch eine gewisse Ablöse für Mukrin einzustreichen.

Nur das wann und wohin mussten in den vergangenen Tagen geklärt werden. Diese Fragen können nun wohl beantwortet werden. Laut „Sky“ steht der Abwehr-Akteur kurz vor einem Wechsel in die Eredivisie zum FC Utrecht. Vor zwei Jahren wechselte Murkin vom FC Volendam nach Gelsenkirchen. Jetzt geht er also zurück in die Niederlande.

Schon in wenigen Tagen dürfte dieser Deal unter Dach und Fach gebracht werden, der FC Utrecht verhandelt seit Wochen mit Murkin und S04.- Jetzt stehen alle Parteien ganz kurz vor der Einigung, sodass der Wechsel in Kürze schon offiziell werden wird.

Millionen-Einnahmen für S04?

Nach einer starken ersten Saison konnte Murkin in der abgelaufenen Saison zu selten an seine gute Debüt-Saison in Deutschland anknüpfen. Daher dürfte ein Abgang nicht so schwer wiegen, wie vor einem Jahr befürchtet. Dazu darf sich der Pottklub wohl über eine Ablöse im Millionenbereich freuen. Laut „Sky“ soll Utrecht knapp anderthalb Millionen Euro nach Gelsenkirchen überweisen.

In dieser Summe dürfte etwaige Bonuszahlungen inbegriffen sein. Dazu bekommt der FC Volendam noch eine Weiterkaufsbeteiligung in unbestimmter Höhe. Und doch ist es Geld, das der S04 gut gebrauchen kann.