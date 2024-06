Schalke 04: Wende nach Sylla-Hammer – dieser Transfer ist wohl vom Tisch

Ein Transfer-Hammer aus dem Nichts! Am Montag (24. Juni) hat Schalke 04 die Verpflichtung von Moussa Sylla bekannt gegeben. Der 24-jährige Offensiv-Akteur kommt für satte zweieinhalb Millionen Euro aus der zweiten französischen Liga. Mit diesem Transfer hat Königsblau ein echtes Ausrufezeichen setzen können.

Für Sylla hat Schalke 04 ganz tief in die Tasche gegriffen – es ist er teuerste Transfer der letzten fünf Jahre. Ein weiterer Deal in dieser Größenordnung wird aufgrund der finanziellen Situation des Pottklubs wohl kaum zustande kommen. Das dürfte das Aus für einen anderen Transfer sein.

Schalke 04 tütet mit Sylla Transfercoup ein

Mit der Verkündung von Sylla hat S04 durchaus eine Bombe platzen lassen – schließlich habe viele Fans nicht erwartet, dass Königsblau für einen einzigen Spieler so viel Geld in die Hand nehmen würde. Sylla ist zweifelsohne der Top-Transfer des Sommers. Dazu ging dieser Transfer nahezu komplett geräuschlos ab – auch das hatte auf Schalke in den vergangenen Jahren Seltenheit.

Sylla ist als Unterschiedsspieler geholt worden. Er soll die S04-Offensive auf ein neues Level bringen und Schalke besser machen. Für einen Spieler seiner Klasse waren die S04-Bosse auch bereit, richtig tief in die Tasche zu greifen.

Der 24-Jährige kommt als Topscorer der zweiten französischen Liga zu Königsblau. 15 Tore und sieben Assists lieferte Sylla in der vergangenen Saison. Auf Schalke hofft man nun, dass er dies auch in Deutschland bestätigen kann.

Tutino-Transfer nun wohl keine Option mehr

Ähnlich starke Zahlen lieferte auch ein anderer Transfer-Flirt des S04. Gennaro Tutino kam auf 23 Torbeteiligungen in 35 Serie-B-Spiele. Wie der italienische Transferguru Alfredo Pedullà berichtet, sind die Königsblauen in den Transferpoker um den 27-Jährigen involviert. Der Stürmer wird seinen Verein Cosenza Calcio aller Voraussicht nach verlassen. Für 2,5 Millionen Euro verpflichtete Cosenza den Torjäger nach seiner Leihe von Parma Calcio fest.

Doch S04 wird wohl kaum auch diesen Transfer stemmen können. Schließlich dürften für Tutino mehr als drei Millionen Euro fällig werden. Nach dem Sylla-Coup ist das äußerst unrealistisch. S04 hat seinen Königstransfer bereits gefunden – Tutino wird das wohl nicht mehr.