Schalke 04 sendet wichtiges Signal – DAS lässt die Fans hoffen

Schalke 04 gewinnt nach fünf sieglosen Ligaspielen am Stück wieder ein Spiel und kann vorerst etwas Druck aus der ganzen Situation nehmen. Mit dem 2:1-Auswärtssieg bei Aufsteiger Preußen Münster hat man sich wieder etwas Luft geschafft und auch an die Fans ein wichtiges Signal gesendet.

Denn in den Wochen zuvor hatte man das Gefühl, dass die Mannschaft nach einem Gegentor in ein mentales Loch fällt und wie gelähmt spielte. Das war in Münster nicht der Fall: Schalke 04 machte trotz des bitteren Gegentreffers weiter und belohnte sich für diese Mentalität prompt.

Schalke 04 dreht Rückstand und holt sich neues Selbstvertrauen

Sowohl in Nürnberg als auch in Magdeburg und gegen Darmstadt hat Königsblau eine eigene Führung aus der Hand gegeben. In Karlsruhe und gegen Köln ist man nach dem ersten Gegentor komplett auseinander gebrochen. Trotz einer fast komplett neu geformten Mannschaft fiel das Team in alte Muster zurück.

Die Entwicklung im Spiel gegen den SVD war besorgniserregend und in der Form nicht zu erklären. In der Woche danach sah das ganze jedoch schon wieder anders aus. Zwar spielte man in Münster alles andere als dominant und in weiten Teilen der Partie waren die Gastgeber auch das zielstrebigere Team, doch S04 kämpfte sich trotz Gegentreffer zurück in die Partie und hat die beiden Tore in gewisser Weise auch erzwungen.

Dass man nun ein Spiel nicht aus der Hand gegeben, sondern nach Rückstand gedreht hat, dürfte für die kommenden Aufgaben ordentlich Selbstbewusstsein geben. „Es war mit Sicherheit kein überragendes Spiel von uns, aber wir müssen uns unser Selbstvertrauen erarbeiten – das haben wir durch das 2:1 in Münster ein Stück weit geschafft“, so S04-Akteur Tobias Mohr.

Nächster Schritt nun gegen Hertha?

Dass Schalke das Spiel nach einem 0:1-Rückstand gedreht hat, habe den Spielern „richtig gut“ getan. „Zuletzt war häufig eher das Gegenteil der Fall“, merkte Mohr an. Daran wollen die Knappen nun gegen Hertha (Samstag, 05. Oktober, 20.30 Uhr) anknüpfen. Die alte Dame hat zuletzt vor heimischer Kulisse mit 1:4 gegen die SV Elversberg verloren. Die Berliner kommen also auch nicht mit dem allergrößten Selbstvertrauen nach Gelsenkirchen.

Weitere News:

Die beiden ehemaligen Erstliga-Klubs kämpfen also beide um Selbstbewusstsein für den weiteren Saisonverlauf. Mit Blick auf die dann anstehende Länderspielpause dürfte das kein unwesentlicher Faktor werden.