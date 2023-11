Schalke 04: Baustelle wird immer problematischer – muss S04 über eine Rückholaktion nachdenken?

Die Kritik an der Kaderplanung der Knappen-Bosse war seitens der Fans schon vor der Saison groß. Im Laufe der Hinrunde haben sich viele ausgemachten Baustellen bewahrheitet. Der Kader des FC Schalke 04 kann mit den Schwergewichten der 2. Liga nicht mithalten und wirkt zu unausgeglichen.

So sind vor allem die defensiven Außenpositionen sind sehr rar besetzt. Auf der linken Seite hat man zwar Thomas Ouwejan, Derry John Murkin und Tobias Mohr. Doch Ouwejan ist außen vor und Murkin wird als Innenverteidiger eingesetzt. Auf der rechten Schiene hat der FC Schalke 04 mit Henning Matriciani derzeit sogar nur einen Akteur zur Verfügung.

FC Schalke 04: Brunner verletzt, Matriciani überfordert

Cedric Brunner ist schon seit knapp drei Wochen verletzt – eine Rückkehr weitehrin nicht in Sicht. Vor der Saison war der Schweizer erste Wahl und galt als gesetzt. Unter Thomas Reis spielte er in jeder Partie. Seit dem Spiel in Paderborn (29. September) fehlt der Defensiv-Spezialist allerdings.

Sein Vertreter ist Fan-Liebling Matriciani. Allerdings entwickelt er sich immer mehr zum Buhmann. Der 23-Jährige scheint mehr und mehr überfordert zu sein, sah sowohl gegen Hannover als auch gegen St. Pauli kein Land und hatte große Probleme, seine Gegenspieler zu verteidigen.

Zuletzt schützte S04-Coach Karel Geraerts Matriciani noch. „Er gibt alles für die Mannschaft und den Verein und ist ein absoluter Teamplayer“, betonte der Belgier vor dem Nürnberg-Spiel. Doch die Defizite dürften auch dem Knappen-Coach aufgefallen sein. Wie reagiert Königsblau im Winter?

Wagt der S04 eine Rückholaktion von Aydin?

Denn Fakt ist: Langfristig dürfte Matriciani nicht die Dauerlösung auf der rechten Schiene sein. Ein neuer Rechtsverteidiger im Winter ist durchaus möglich. Kommt dieser sogar aus den eigenen Reihen? Denn mit Mehmet Aydin hat der S04 den wohl perfekten Spielertyp für die Geraerts-Außenposition. Allerdings hat man den Youngster im Sommer an Trabzonspor ausgeliehen – Ex-Trainer Thomas Reis hatte keine Verwendung für den 21-Jährigen.

Viele Fans wünschen sich nun, dass man Aydin im Winter zurückholt und ihm das Vertrauen schenkt. Dass er über ein großes Potenzial verfügt, hat er schon mehrfach gezeigt. Aufgrund des fehlenden Vertrauens konnte er sich bisher allerdings noch nicht wirklich durchsetzen.

In der Türkei sieht das anders aus. Bei Trabzonspor ist Aydin Stammspieler und kam in sieben von zehn Spielen zum Einsatz, sechs Mal stand er in der Startelf. Vor einigen Wochen betonte de Deutsch-Türke, dass er sich mit einer Rückkehr zu S04 überhaupt nicht beschäftige. Dazu verfügt der Süper Lig-Klub über eine Kaufoption in Höhe von anderthalb Millionen Euro.

Ein Comeback erscheint derzeit also nicht wirklich realistisch. Für Geraerts und S04 besonders bitter. Somit werden die Knappen-Bosse extern auf dem Transfermarkt tätig werden müssen, um diese Baustelle zu schließen.