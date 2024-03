Großbaustelle FC Schalke 04! Auf Wilmots und Co. wartet eine Mammutaufgabe

Vor der Saison war die Devise des FC Schalke 04 klar: Königsblau möchte – wie schon 2022 – direkt in die Bundesliga zurückkehren. Knapp neun Monate sieht die Welt ganz anders aus. Statt um die Rückkehr in die Bundesliga zu kämpfen, kämpft der Verein mit sich selbst. Intern geht alles drunter und drüber. Trotz einiger Personalwechsel und Veränderungen schaffen es die Knappen nicht, Ruhe in den Verein zu bekommen.

Dazu stehen sportlich im kommenden Sommer wegweisende Entscheidungen für den FC Schalke 04 an, Sportdirektor Marc Wilmots und Co. werden mächtig was zu tun haben. Der Kader wird wohl komplett umgekrempelt werden müssen, um in der kommenden Saison eine bessere Rolle in Liga zwei spielen und den eigenen Erwartung gerecht werden zu können.

FC Schalke 04: Kader steht vor nächstem Mega-Umbruch

Dabei warten auf Wilmots so einige Baustellen – sowohl auf der Zu- als auch auf der Abgangsseite. Letztlich wird wohl das System, das Trainer Karel Geraerts in der kommenden Saison spielen lassen möchte, über die Neuzugänge entscheiden. Die beiden Belgier Wilmots und Geraerts haben im Sommer die große Chance, den Kader im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten auf die Belieben des Trainers zu zuschneiden.

Was jedoch unabhängig des Systems und der Spielidee Geraerts feststehen dürfte: die zentrale Defensive ist und bleibt das ganz große Problem des S04. Sollten Timo Baumgartl und Ibrahima Cisse den Verein tatsächlich verlassen, würden bis dato nur Leo Greiml, Tomas Kalas und Marcin Kaminski bleiben. Sowohl quantitativ als auch qualitativ ist das deutlich zu wenig für die Ambitionen von Königsblau.

++ FC Schalke 04 lässt die Katze aus dem Sack! Jetzt ist es offiziell ++

Auch auf den defensiven Außenpositionen dürfte einiges passieren. Thomas Ouwejan und Cedric Brunner werden Schalke wohl verlassen. Derry John Murkin und Vitalie Becker, der aus der U19 hochgezogen wird, bilden derzeit die linke Defensivschiene. Auf rechts blieben derzeit nur Henning Matriciani und Leihrückkehrer Mehmet Can Aydin, dessen Zukunft weiter ungewiss bleibt. Denkbar, dass Geraerts zumindest rechts einen neuen Impuls haben möchte.

Neue Mittelfeld-Achse für S04?

Ron Schallenberg und Paul Seguin dürften auch in der kommenden Saison gesetzt sein, beide Akteure gehören unter Geraerts zu den wichtigsten Spielern. Doch gerade im offensiven Mittelfeld herrscht dringend Handlungsbedarf. Dominick Drexler und Blendi Idrizi werden S04 wohl verlassen. Auch der Abgang von Assan Ouedraogo scheint nahezu sicher. Somit hätte Königsblau keinen Spieler für diese Position.

In der Winterpause sprachen die Verantwortlichen immer wieder von einem „kreativen Offensivspieler“ – dieses Profil können Wilmots und Co. wohl genauso für den Sommer übernehmen. Mit dem Unterschied, dass der Handlungsbedarf im Sommer noch um ein Vielfaches größer sein wird.

Weitere News:

Auch ohne jegliche Abgänge warten auf Schalke einige Baustellen. Der Kader wurde im vergangenen Sommer nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ völlig falsch geplant. In der anstehenden Transferperiode werden Wilmots und Co. die Fehler ausbaden müssen – und das mit äußerst geringen Möglichkeiten. Das wird kein leichter Sommer für den Sportdirektor, der sein Können und seine Qualifikation für seine neue Rolle dort vollends unter Beweis stellen können wird.