FC Schalke 04 verkündet Lizenz-Entscheidung! Muss S04 jetzt zittern?

In den vergangenen Wochen konnte sich der FC Schalke 04 etwas stabilisieren. Aus sieben Zweitliga-Partien verlor das Team von Karel Geraerts nur eines, dazu konnte man sich von den größten Abstiegsnöten vorerst befreien.

Dennoch beschäftigt sich der FC Schalke 04 weiterhin mit dem Horror-Szenario des zweiten Abstieges hintereinander. Für diesen bitteren Fall ist nun jedoch eine wichtige Entscheidung getroffen worden.

FC Schalke 04: DFB erteilt S04 Drittliga-Lizenz

Was passiert bei einem möglichen Abstieg des S04? Diese Frage dürften sich in den vergangenen Monaten viele Fans immer wieder gestellt haben. Schließlich ist die finanzielle Situation mehr als nur angespannt. Viele Anhänger haben sogar den kompletten Neu-Start in Liga vier befürchtet.

Wie der Pottklub am Dienstag (23. April) jedoch mitteilte, wird dies bei einem Abstieg wohl nicht eintreten. Denn der DFB hat Königsblau die Lizenz für die dritte Liga erteilt. Schalke hat zwar einige „Liquiditätsbedingungen“ bekommen, die bis Anfang Juni erfüllt werden müssen. Doch die Klubbosse um Finanzchefin Christina Rühl-Hamers zeigen sich ob dieser Bedingungen zuversichtlich.

„Wir waren darauf vorbereitet, dass der DFB zum jetzigen Zeitpunkt eine Liquiditätslücke feststellen wird. Als Vorstand sind wir davon überzeugt, dass wir die gestellten Bedingungen erfüllen können. Das ist ein starkes Zeichen für unseren Verein“, betonte Rühl-Hamers in der Pressemitteilung des Vereins.

Zweitliga-Lizenz ohne Bedingungen

Dennoch hofft man auf Schalke, dass man sich spätestens in vier Wochen mit diesen Auflagen nicht mehr beschäftigen muss. „Gleichzeitig hat der Klassenerhalt und der Verbleib in Liga zwei oberste Priorität und bleibt das Ziel aller. Je früher wir dieses erreichen, umso besser ist es für die Zukunftsplanungen“, so die Vorständin weiter.

Bereits am Donnerstag (18. April) hatte der S04 die Lizenz für die 2. Bundesliga ohne Bedingungen durch die DFL erhalten. Wir freuen uns, dass wir die Lizenz für die 2. Bundesliga erneut ohne Bedingungen erhalten haben. Das gibt uns für dieses Szenario ein wichtiges Stück Planungssicherheit“, sagte Rühl-Hamers bezüglich der Zweitliga-Lizenz.

Der S04 ist also für beide Szenarien gewappnet – ein wichtiger Schritt für den klammen Pottklub.