FC Schalke 04: Ex-Talent sorgt für Furore – gelingt IHM dieses Kunststück?

In der vergangenen Saison rieben sich viele die Augen, als die SV Elversberg als Drittliga-Aufsteiger die Liga so richtig aufmischte und am Ende sogar in die zweite Liga klarmachte. Nun treffen die Saarländer sogar auf große Fußballklubs wie den FC Schalke 04.

In der laufenden Drittliga-Saison ist es erneut ein Aufsteiger, der für mächtig Furore sorgt. Der SSV Ulm spielt ganz oben mit, kratzt derzeit sogar an der Tabellenführer und ist auf den Spuren des SV Elversberg. Mittendrin: ein ehemaliger Akteur von Schalke 04.

FC Schalke 04: Scienza überzeugt mit Ulm in Liga drei

Zwei Jahre lang spielte Scienza für die Zweitvertretung von Königsblau. In 59 pflichtspielen gelangen ihm 32 Torbeteiligungen. Viele S04-Fans forderten immer wieder, dass der Brasilianer auch in der ersten Mannschaft eine Chance bekommt. Doch die blieb ihm verwehrt. So wechselte der Offensivmann im vergangenen Jahr zum 1. FC Magdeburg in die zweite Liga.

Doch beim FCM konnte er sich nicht wirklich durchsetzen. Nach nur zwölf Monaten in Sachsen-Anhalt ging es für den 25-Jährigen weiter zum SSV Ulm. In Baden-Württemberg läuft es hingegen deutlich besser. In acht der zehn möglichen Spielen kam er bisher zum Einsatz. Dabei gelang ihm auch schon der erste Treffer für den neuen Arbeitgeber.

So scheint es als würde er nach einer enttäuschenden Station in Magdeburg nicht nur persönlich besser klarkommen, auch mannschaftlich läuft es stark. Nach zehn Spieltagen hat der Aufsteiger 20 Punkte auf dem Konto und liegt lediglich mit zwei Punkten hinter Dynamo Dresden auf Rang zwei.

Wird der SSV Ulm das neue Elversberg?

Unter anderem konnte man gegen die Zweitliga-Absteiger Sandhausen und Bielefeld sowie gegen Top-Teams wie 1860 München gewinnen. Allen Drittliga-Team schießen bei den aktuellen Auftritten des SSV wohl Erinnerung an Elversberg durch den Kopf. Zum Vergleich: Elversberg hatte zum gleichen Zeitpunkt nur zwei Punkte mehr (22) und rangierte ebenfalls auf Platz zwei.

Schaffen Scienza und Co. in dieser Saison als0 das gleiche Kunststück wie die Saarländer in der vergangenen Saison? Schon jetzt lässt sich in jedem Fall festhalten, dass der Aufsteiger aus der Regionalliga Südwest bis dato eine Monster-Saison spielt.