Ex-Schalker mit unglaublicher Aktion – selbst der Gegner kann es kaum fassen

Seine Zeit beim FC Schalke 04 war von vielen Höhen und Tiefen geprägt. Lars Unnerstall stand sechs Jahre bei Königsblau unter Vertrag , spielte mit dem Pottklub unter anderem Champions League und gewann den deutschen Supercup mit S04.

Doch wirklich durchsetzen konnte sich der Torhüter bei Schalke nicht. Über Fortuna Düsseldorf ging es für den 33-Jährigen in die Niederlande. Dort ist er ein Held geworden und sorgt mit starken Leistungen regelmäßig für Aufsehen.

Ex-Schalker Unnerstall mit Monster-Parade

Seit 2021 spielt Unnerstall bei Twente Enschede in der Eredivisie. Dort ist er die unangefochtene Nummer eins. Dazu wird er von den Fans abgefeiert. Nicht wenige Niederländer wollten den Ex-Schalker sogar einbürgern lassen, damit er für die niederländische Nationalmannschaft auflaufen kann.

In der vergangenen Saison spielte er von 33 Saisonspielen ganze 16 Mal zu null. Eine Quote von knapp unter 50 Prozent – irre! Auch in dieser Saison steht er schon bei acht Spiele ohne Gegentor. Damit verhilft er seinem Team womöglich zur Qualifikation für das internationale Geschäft. Enschede steht acht Spieltage vor Schluss auf Platz drei.

Am vergangenen Wochenende wartete das Spiel gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer PSV Eindhoven. In dem Spitzenspiel war Unnerstall erneut der gewohnt starke Rückhalt für sein Team. Vor allem eine Aktion machte die Gegner sprachlos.

Ist in den Niederlanden ein gefeierter Held geworden: Ex-S04-Profi Lars Unnerstall. Foto: IMAGO/ANP

Last-Minute-Drama im Top-Spiel

Nach einer Flanke von Johan Bakayoko kommt PSV-Angreifer Luuk de Jong im Fünfmeterraum am zweiten Pfosten völlig frei zum Kopfball. Das Tor ist frei, da Unnerstall am ersten Pfosten lauert. Ein eigentliches sicheres Tor – aber nicht mit Unnerstall. Der Ex-Schalker hechtet durch den Fünfmeterraum und lenkt den Ball mit einem starken Reflex über die Latte. Eine wahnsinnige Rettungstat!

De Jong konnte überhaupt nicht glauben, dass er den Ball nicht im Netz unterbringen konnte. Der Niederländer lag am Boden, fasste sich mit den Händen an den Kopf und schaute ungläubig zu Unnerstall.

Die Niederlagen konnte der ehemalige S04-Profi allerdings nicht verhindern. Eindhoven gewann in der sechsten Minute der Nachspielzeit letztlich 1:0. Damit macht das Team von Ex-BVB-Coach Peter Bosz den nächsten großen Schritt Richtung Titel.