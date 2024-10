FC Schalke 04: Deutliche Worte vom Kapitän! Karaman schlägt nach nächster Pleite Alarm

Acht Punkte aus neun Spielen – das ist die bittere Statistik des FC Schalke 04 in dieser Saison. Königsblau wollte in dieser Saison alles besser machen, doch plötzlich steckt man wieder ganz unten drin. Statt oberes Drittel ist es einmal mehr der Tabellenkeller für Königsblau.

Auch Neu-Coach Kees van Wonderen kann dies bisher nicht ändern. Seine Premiere ging gründlich in die Hose – der FC Schalke 04 verlor mit einer enttäuschenden Leistung mit 0:1 in Hannover. Nach der Partie hat Kapitän Kenan Karaman deutliche Worte gefunden.

FC Schalke 04: Karaman mit dringendem Appell an sein Team

Geht es denn schon wieder los? Diese Frage dürften sich viele Schalker in diesen Tagen stellen. In der vergangenen Saison steckte man die gesamte Saison im Abstiegskampf und konnte sich erst spät retten. Die Muster aus dem Spiel in Hannover ähneln der Horror-Saison aus dem letzten Jahr.

„Wir müssen Kontinuität reinbekommen und intern die Ruhe bewahren, auch wenn das auf Schalke nicht immer einfach ist“, sagt der Kapitän. „Wir dürfen es nicht so weit kommen lassen wie in der vergangenen Saison“, machte er deutlich. Doch das ist wohl leichter gesagt als getan. Schließlich steckt man zum zweiten Mal in Folge im Abstiegskampf der zweiten Liga.

„Wir wissen, was wir da erlebt haben“, so der Offensiv-Akteur. Ähnliche Töne schlug auch Ron Schallenberg an.“ Wir werden die Situation nicht unterschätzen und wissen, wie brisant sie ist“, sagte der Mittelfeldspieler. Es seien einige Profis an Bord, „die vergangene Saison schon dabei waren.“

S04 muss auf Karaman verzichten

Und für Königsblau kommt es noch dicker: Denn im kommenden Heimspiel gegen Greuther Fürth (Samstag, 26. Oktober, 13 Uhr) wird Karaman fehlen. Der Angreifer hat sich im Spiel gegen Hannover die fünfte Gelbe Karte abgeholt und wird seinem Team gegen die Franken nicht helfen können.

Die Situation auf Schalke ist einmal mehr prekär. Neu-Coach van Wonderen hat eine große Aufgabe vor sich. Der Niederländer muss sein Team schleunigst stabilisieren und Erfolgserlebnisse generieren. Sonst wird es richtig, richtig ungemütlich am Berger Feld.