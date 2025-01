Schalke 04: Stammspieler vor dem Aus – ist sein Schicksal bereits besiegelt?

Er gehörte in den vergangenen Wochen zu den großen Gewinnern bei Schalke 04. Der Pottklub kam vor der Winterpause mächtig in Schwung und machte einiges an Boden gut. Einen großen Faktor bei dieser Wende spielte auch ein Akteur, der sich zuvor einiges anhören musste.

Marcin Kaminski war schon komplett außen vor und auf den Polen prasselte heftige Kritik ein. Doch Kees van Wonderen stabilisierte den Routinier, machte ihn wieder zur Stammkraft. Und trotz seines derzeitigen Status bei Schalke 04 wird er nach der Saison wohl gehen müssen.

Schalke 04: Kaminski im Sommer weg?

In den kommenden Monaten spielen die Akteure von Königsblau nicht nur für eine bessere Platzierung und eine stabile Hinrunde, viele S04-Stars spielen auch um ihre Zukunft in Gelsenkirchen. Gleich mehrere Verträge von derzeitigen Leistungsträgern laufen nach der Saison aus.

Neben Tobias Mohr und Mehmet Can Aydin betrifft das auch Kaminskis Vertrag, der noch bis zum Sommer datiert ist. Und wie es scheint werden sich die Wege von Kaminski und S04 nach vier Jahren trennen. Der Routinier kam 2021 nach dem desaströsen Abstieg zu Schalke. Seine Zeit bei Königsblau war wahrlich eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Aufstieg, Abstieg, zwischen Stammkraft, einigen Verletzungen und großer Kritik – Kaminskis Zeit am Berger Feld war äußerst turbulent. Doch geht es nach den S04-Bossen um Kaderplaner Ben Manga hat Kaminski keine Zukunft mehr auf Schalke. Das berichten die „Ruhr Nachrichten“.

Van Wonderen setzt wohl weiter auf Kaminski

Der 32-Jährige ist für van Wonderen und seiner Spielidee vor allem wegen einer Sache enorm wichtig geworden: sein starkes Aufbauspiel. Defensiv hat Kaminski immer wieder dicke Patzer drin, doch mit dem Ball gehört der S04-Profi noch immer zu den besten Abwehrspielern der Liga. Das gefällt seinem Coach, der ihn zuletzt immer wieder gelobt hatte.

Weitere News:

Und doch stehen alle Zeichen auf Abschied. Denn Fakt ist auch: Kaminski wird nicht jünger und das Gesamtpaket von Kaminski ist schlichtweg nicht überzeugend genug, um dem 32-Jährigen einen weiteren Vertrag anzubieten. Schalke hat noch einige große Talente in den eigenen Reihen. Im Sommer dürfte sie eine (neue) Chance bekommen.