Hammer um Ex-Schalke 04-Star Jones! Ehemaliger Fanliebling übernimmt Drittliga-Klub

Knapp sieben Jahre spielte Jermaine Jones bei Schalke 04. 2007 wechselte der gebürtige Frankfurter von der Eintracht in den Ruhrpott. Mit seiner Spielweise stieg er schnell zum Fanliebling auf und grätschte sich tief in die Herzen der S04-Fans.

Auch viele Jahre nach seinem Abgang ist Jones bei Schalke 04 ein gern gesehener Gast. In der kommenden Zeit dürfte der US-Amerikaner aber nicht mehr allzu viel Zeit finden, um seinen Ex-Klub zu besuchen.

Schalke 04: Jones erstmals Cheftrainer

Diese Nachricht kommt aus dem Nichts. Ex-Bundesliga-Profi Jones übernimmt zum ersten Mal in seiner Laufbahn als Trainer einen Verein als Cheftrainer. Zuvor war er lediglich als Co-Trainer zuständig – unter anderem für die US-amerikanische U19-Nationalmannschaft.

Nun geht er seinen ersten Schritt als Hauptübungsleiter. Jones selbst verkündete per Instagram, dass er ab sofort Trainer von Central Valley Fuego FC. Der seit zwei Jahren existierende Klub aus dem kalifornischen Fresno spielt in der drittklassigen US-Profiliga USL League One. „Es ist Zeit für ein neues Kapital“, schrieb Jones auf seinem Social Media-Account.

Nach seinen Co-Trainer Stationen bei Real So Cal FC, New Amsterdam und der U19 der USA startet er nun also in ein neues Kapitel. Ob er irgendwann als Cheftrainer auch nach Deutschland zurückkehrt?

Mit viel Leidenschaft an der Seitenlinie?

Bei S04 spielte er sich vor allem mit seinem Kampfgeist und seiner Leidenschaft in die Herzen der Fans. Jones stand immer für hundertprozentigen Einsatz und bedingungslosen Willen, das Spiel zu gewinnen. Sein neues Team wird sich wohl auf solche Eigenschaften an der Seitenlinie einstellen müssen. Es wird spannend zu sehen sein, wie er die Emotionen, die er als aktiver Profi ausgelebt hat, auch an der Seitenlinie verkörpern wird.

Seine Mannschaft kann in jedem Fall neuen Wind gebrauchen. Central Valley Fuego FC beendete die Saison auf dem letzten Tabellenplatz der dritten Liga und konnte aus 32 Saisonspielen lediglich sechs gewinnen – 21-mal verlor Jones‘ Team in der abgelaufenen Saison. Durch das US-amerikanische Ligasystem stieg das Team allerdings nicht ab.