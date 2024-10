FC Schalke 04: Brisante Entscheidung steht bevor! ER steht mit dem Rücken zur Wand

Drei Spiele, drei Niederlagen – der Start von Kees van Wonderen beim FC Schalke 04 ist gehörig in die Hose gegangen. Der Niederländer schafft es bis dato nicht, Königsblau zu stabilisieren. Dabei setzte er auf ganz verschiedene Maßnahmen, um die Wende zu schaffen.

So zum Beispiel das Torwart-Duell zwischen Ron-Thorben Hoffmann und Justin Heekeren. Nach dem Pokal-Aus in Augsburg (0:3) steht Heekeren nun mit dem Rücken zur Wand – der Keeper des FC Schalke 04 muss nun liefern, um die Nummer eins zu bleiben.

FC Schalke 04: Heekeren vor Torwart-Endspiel gehörig unter Druck

Schalke und seine Torhüter – es ist eine Never-Ending-Story, die am kommenden Wochenende einmal mehr (vorerst) ein Ende finden wird. Denn nach dem Spiel in Ulm (Freitag, 1. November, 18.30 Uhr) wird van Wonderen sich auf einen Torhüter festlegen.

Van Wonderen wollte beiden Keepern eine faire Chance geben, sich zu beweisen. Hoffmann bekam die Spiele in Hannover (0:1) und gegen Fürth (3:4), während Heekeren in Augsburg (0:3) und in Ulm spielen darf. Hoffmann zeigte keine Glanzleistungen, sah bei einem Gegentor gegen Fürth nicht gut aus, präsentierte sich unter dem Strich jedoch ganz solide.

Heekeren hingegen sah in Augsburg nicht allzu gut aus. Denn auf der einen Seite patzte er beim 0:1 und war danach etwas verunsichert, auf der anderen Seite bekam er darüber hinaus kaum Chancen, sich zu beweisen, da Augsburg nach dem 0:1 aus S04-Sicht kaum etwas Offensives kreieren konnte.

Verliert Heekeren seinen Platz?

Fakt ist: Während Hoffmann bei S04 überwiegend etwas zu gewinnen hat, muss Heekeren um seinen Platz zwischen den Pfosten bangen. Schließlich ging er als Nummer eins in das Rennen und war sowohl und Ex-Coach Karel Geraerts als auch unter Interimscoach Jakob Fimpel gesetzt. Nun droht ihm einmal mehr die Bank.

Das Kellerduell in Ulm dürfte nicht nur für die gesamte Mannschaft, sondern auch für Heekeren richtungsweisend werden. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Sollte er nun seinen Nummer-eins-Status verlieren, steht seine Zukunft bei seinem Herzensklub auf der Kippe.