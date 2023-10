FC Schalke 04: Geraerts wendet sich vor Debüt an die Fans – seine Worte machen den Anhängern Hoffnung

Vor anderthalb Wochen lag der FC Schalke 04 am Boden. Nach der Niederlage gegen Hertha BSC war der Tiefpunkt der bisherigen Saison erreicht. Seither hat sich die Stimmung im Pott wieder gedreht. Mit dem neuen Trainer kommt neuer Schwung – für die Mannschaft und für die Fans.

Mit dem neuen Rückenwind geht es am kommenden Sonntag (22. Oktober) ins Auswärtsspiel beim Karlsruher SC. Für Neu-Coach Karel Geraerts wird es das erste Pflichtspiel mit dem FC Schalke 04. Zuvor richtet sich der Übungsleiter mit einer deutlichen Botschaft an die eigenen Fans.

FC Schalke 04: „Unbändige Lust am Gewinnen“

Mit dem neuen Trainer möchte der S04 endlich in die Erfolgsspur finden. Die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen und mit vollem Fokus und viel Energie in die kommenden Aufgaben gehen, hieß bei der Antrittspressekonferenz von Geraerts.

Dabei versucht er auch, die eigenen Fans wieder geschlossen hinter sich und die Mannschaft zu bringen. Vor dem Spiel beim KSC richtet sich der Belgier auf einem ungewöhnlichen Weg an die eigenen Fans. Nicht im Interview oder per Pressemitteilung, sondern über seinen eigenen Instagram-Account schickte er eine Botschaft an die Knappen-Anhänger.

„Meine Mannschaft muss die unbändige Lust am Gewinnen fest in sich tragen. Siegermentalität kann man üben, davon bin ich fest überzeugt“, betonte der Belgier. „Deswegen haben wir in dieser Woche viele Trainingsübungen im Turnier Format gemacht, auf großen und kleinen Feldern“, ergänzte der S04-Coach – das ist mal eine Ansage!

Fans begeistert von Geraerts-Botschaft

Und die kommen bei den Anhängern ziemlich gut an. Nach vielen schwierigen Wochen kommt bei den Fans wieder etwas Hoffnung auf. „Lange nicht so überzeugt von einem Trainer gewesen“, „Das sind mal Einblicke, eine ganz neue Art der Kommunikation. Erfrischend“ oder „Starke Worte, die machen echt viel Hoffnung“ hieß es seitens der S04-Fans unter dem Instagram Beitrag von Geraerts.

Der kurzfristige Trainer-Effekt, den sich die Klub-Bosse mit der Verpflichtung Geraerts erhofft hatten, ist auf jeden Fall gelungen. Fans und Mannschaft scheinen wieder guter Dinge zu sein und haben Lust auf die kommenden Aufgaben. Auch Linksverteidiger Thomas Ouwejan betonte zuletzt, dass der neue Trainer einen sehr erfrischen und positiven Wind in die Mannschaft gebracht habe.